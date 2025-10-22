Полицейский Сергей Ярмонов погиб при выполнении боевого задания на Запорожье. ФОТО

Во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении погиб 38-летний сержант полиции Сергей Ярмонов.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Полицейский взвода №1 роты №2 батальона полиции особого назначения ГУНП в Запорожской области мужественно выполнял боевые задачи, оставаясь верным Присяге и своему долгу до последнего. На его счету - два уничтоженных вражеских танка, что свидетельствует о высоком профессионализме и отваге", - рассказали в полиции.

Также смотрите: Полицейский Иван Фесенко погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. ФОТО

Обстоятельства гибели

Отмечается, что Сергей Ярмонов погиб 21 октября 2025 года во время выполнения боевого задания, когда его подразделение попало под вражескую атаку. От телесных повреждений сержант полиции погиб на месте.

Что известно о погибшем

Ему навсегда останется 38. У полицейского остались жена и отец.

Также смотрите: В боях за Украину погиб 27-летний боец "Азова" Сергей Паук. ФОТО

"Личный состав полиции Запорожья выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Сергея", - добавили в Нацполиции.