За сутки на фронте 141 боевое столкновение. Враг наиболее активен на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. За прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 67 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 141 управляемую авиабомбу. Кроме этого, совершил 4534 обстрела, в том числе 74 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5707 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов:

  • Харьков Харьковской области;
  • Константиновка Донецкой области;
  • Нечаевка, Андреевка, Братское, Покровское Днепропетровской области;
  • Садовое Херсонской области;
  • Змиенково Одесской области;
  • Ольговка Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили одну атаку захватчиков. Также враг нанес три авиаудара, применив при этом шесть управляемых авиабомб, и совершил 181 обстрел, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на фронте на утро 25 октября

На Южно-Слобожанском направлении враг 14 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, Отрадного, Бологовки и Каменки.

Ситуация на фронте на утро 25 октября

На Купянском направлении вчера состоялось четыре атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки и в сторону Песчаного.

Ситуация на фронте на утро 25 октября

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Мирное, Дробышево и Шандриголово.

Ситуация на фронте на утро 25 октября

На Славянском направлении враг совершил пять попыток прорыва в районах Выемки, Серебрянки и в сторону Дроновки.

Ситуация на фронте на утро 25 октября

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Переездного.

Ситуация на фронте на утро 25 октября

На Константиновском направлении враг совершил 11 атак в районах Щербиновки, Русина Яра и в сторону Предтечино.

Ситуация на фронте на утро 25 октября

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Проминь, Лысовка, Покровск, Удачное, Ореховое и Дачное.

Ситуация на фронте на утро 25 октября

На Александровском направлении противник совершил 22 атаки вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Филия, Александроград, Сосновка, Новогригорьевка, Вербовое, Алексеевка, Вишневое и Нововасильевское.

Ситуация на фронте на утро 25 октября

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну попытку вражеских подразделений продвинуться вперед в районе населенного пункта Охотничье.

Ситуация на фронте на утро 25 октября

Силы обороны отбили шесть атак оккупационных войск на Ореховском направлении, вблизи Степного и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки.

Ситуация на фронте на утро 25 октября

На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления.

Ситуация на фронте на утро 25 октября

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и артиллерийское средство противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 910 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, одну боевую бронированную машину, 15 артиллерийских систем, 359 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 80 единиц автомобильной техники оккупантов.

@ "На ранок 25 жовтня ситуація в Покровську залишається складною і динамічною. Російські маневрені групи (двійки і трійки) діють у західній, центральній та східній частинах міста. Українські дронарі активно працюють по силах супротивника, що засвітилися.

У Костянтинівці дронарі ЗСУ завдали удару по російським військам у житловій забудові в районі старого села. Ймовірно, противник увійшов до міста з боку дачних ділянок, які штурмував раніше."
25.10.2025 09:09 Ответить
 
 