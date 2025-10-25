За сутки на фронте 141 боевое столкновение. Враг наиболее активен на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. За прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 67 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 141 управляемую авиабомбу. Кроме этого, совершил 4534 обстрела, в том числе 74 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5707 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов:

Харьков Харьковской области;

Константиновка Донецкой области;

Нечаевка, Андреевка, Братское, Покровское Днепропетровской области;

Садовое Херсонской области;

Змиенково Одесской области;

Ольговка Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили одну атаку захватчиков. Также враг нанес три авиаудара, применив при этом шесть управляемых авиабомб, и совершил 181 обстрел, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 14 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, Отрадного, Бологовки и Каменки.

На Купянском направлении вчера состоялось четыре атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки и в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Мирное, Дробышево и Шандриголово.

На Славянском направлении враг совершил пять попыток прорыва в районах Выемки, Серебрянки и в сторону Дроновки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Переездного.

На Константиновском направлении враг совершил 11 атак в районах Щербиновки, Русина Яра и в сторону Предтечино.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Проминь, Лысовка, Покровск, Удачное, Ореховое и Дачное.

На Александровском направлении противник совершил 22 атаки вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Филия, Александроград, Сосновка, Новогригорьевка, Вербовое, Алексеевка, Вишневое и Нововасильевское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну попытку вражеских подразделений продвинуться вперед в районе населенного пункта Охотничье.

Силы обороны отбили шесть атак оккупационных войск на Ореховском направлении, вблизи Степного и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и артиллерийское средство противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 910 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, одну боевую бронированную машину, 15 артиллерийских систем, 359 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 80 единиц автомобильной техники оккупантов.

