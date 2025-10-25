УКР
Новини
На добу на фронті 141 бойове зіткнення. Ворог найбільш активний на Покровському та Олександрівському напрямках, - Генштаб. МАПИ

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 141 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 4534 обстріли, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5707 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів:

  • Харків Харківської області;
  • Костянтинівка Донецької області;
  • Нечаївка, Андріївка, Братське, Покровське Дніпропетровської області;
  • Садове Херсонської області;
  • Змієнкове Одеської області;
  • Ольгівка Херсонської області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили одну атаку загарбників. Також ворог завдав три авіаудари, застосувавши при цьому шість керованих авіабомб, та здійснив 181 обстріл, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті на ранок 25 жовтня

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 14 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Одрадного, Бологівки та Кам’янки.

Ситуація на фронті на ранок 25 жовтня

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки та у бік Піщаного.

Ситуація на фронті на ранок 25 жовтня

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Мирне, Дробишеве та Шандриголове.

Ситуація на фронті на ранок 25 жовтня

На Слов’янському напрямку ворог здійснив п’ять спроб прориву в районах Виїмки, Серебрянки та у бік Дронівки.

Ситуація на фронті на ранок 25 жовтня

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в районі Переїзного.

Ситуація на фронті на ранок 25 жовтня

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Предтечиного.

Ситуація на фронті на ранок 25 жовтня

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Горіхове та Дачне.

Ситуація на фронті на ранок 25 жовтня

На Олександрівському напрямку противник здійснив 22 атаки поблизу населених пунктів Зелений Гай, Філія, Олександроград, Соснівка, Новогригорівка, Вербове, Олексіївка, Вишневе та Нововасилівське.

Ситуація на фронті на ранок 25 жовтня

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну спробу ворожих підрозділів просунутись вперед в районі населеного пункту Охотниче.

Ситуація на фронті на ранок 25 жовтня

Сили оборони відбили шість атак окупаційних військ на Оріхівському напрямку, поблизу Степового та у бік Новоандріївки й Новоданилівки.

Ситуація на фронті на ранок 25 жовтня

На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу.

Ситуація на фронті на ранок 25 жовтня

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та артилерійський засіб противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 910 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, одну бойову броньовану машину, 15 артилерійських систем, 359 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 80 одиниць автомобільної техніки окупантів.

@ "На ранок 25 жовтня ситуація в Покровську залишається складною і динамічною. Російські маневрені групи (двійки і трійки) діють у західній, центральній та східній частинах міста. Українські дронарі активно працюють по силах супротивника, що засвітилися.

У Костянтинівці дронарі ЗСУ завдали удару по російським військам у житловій забудові в районі старого села. Ймовірно, противник увійшов до міста з боку дачних ділянок, які штурмував раніше."
