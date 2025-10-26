США и Китай согласовали "крайне успешную" основу для переговоров Трампа с Си Цзиньпином, - Бессент

Представители США и Китая согласовали "крайне успешную" основу для переговоров, которая ляжет в основу предстоящей встречи лидеров США и КНР - Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Об этом заявил министр финансов США Скот Бессент после двухдневных переговоров в Малайзии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

О чем будут говорить Трамп и Си Цзиньпин?

По его словам, США и Китай обсудили вопросы сельскохозяйственных закупок, соцсети TikTok, наркотика фентанила, редкоземельных элементов и общих двусторонних отношений.

Бессент охарактеризовал переговоры как "конструктивные, далеко идущие и глубокие, дающие нам возможность двигаться вперед, чтобы создать очень позитивную рамку для встречи лидеров".

Также читайте: Трамп во время встречи с Си Цзиньпином планирует обсудить импорт российской нефти, - СМИ

Встреча руководителей Штатов и Китая должна состояться 30 октября в Южной Корее на полях саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Это будет первая личная встреча руководителей двух крупнейших экономик мира после возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025-го. В течение года политики по меньшей мере трижды общались по телефону, и американский президент заявлял, что прямые переговоры являются лучшим способом решения таких вопросов как пошлины, ограничения экспорта, сельхоззакупки, торговля фентанилом, геополитические точки напряженности, например, Тайвань или российско-украинская война.

Что говорит Трамп?

"Мы будем обсуждать много вопросов. Я думаю, что у нас есть действительно хорошие шансы заключить очень всеобъемлющее соглашение", - отмечал Трамп.

Среди потенциальных вопросов повестки дня - политика Вашингтона в отношении Тайваня. Си Цзиньпин настаивает, чтобы США официально заявили, что они "выступают против" независимости острова - это стало бы значительной дипломатической победой для Пекина.

Что предшествовало?

Напомним, что президент США Дональд Трамп проведет двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином 30 октября. Встреча лидеров состоится в Южной Корее на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).