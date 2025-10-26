РУС
США и Китай согласовали "крайне успешную" основу для переговоров Трампа с Си Цзиньпином, - Бессент

Трамп та Сі

Представители США и Китая согласовали "крайне успешную" основу для переговоров, которая ляжет в основу предстоящей встречи лидеров США и КНР - Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Об этом заявил министр финансов США Скот Бессент после двухдневных переговоров в Малайзии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

О чем будут говорить Трамп и Си Цзиньпин?

По его словам, США и Китай обсудили вопросы сельскохозяйственных закупок, соцсети TikTok, наркотика фентанила, редкоземельных элементов и общих двусторонних отношений.

Бессент охарактеризовал переговоры как "конструктивные, далеко идущие и глубокие, дающие нам возможность двигаться вперед, чтобы создать очень позитивную рамку для встречи лидеров".

Также читайте: Трамп во время встречи с Си Цзиньпином планирует обсудить импорт российской нефти, - СМИ

Встреча руководителей Штатов и Китая должна состояться 30 октября в Южной Корее на полях саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Это будет первая личная встреча руководителей двух крупнейших экономик мира после возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025-го. В течение года политики по меньшей мере трижды общались по телефону, и американский президент заявлял, что прямые переговоры являются лучшим способом решения таких вопросов как пошлины, ограничения экспорта, сельхоззакупки, торговля фентанилом, геополитические точки напряженности, например, Тайвань или российско-украинская война.

Что говорит Трамп?

"Мы будем обсуждать много вопросов. Я думаю, что у нас есть действительно хорошие шансы заключить очень всеобъемлющее соглашение", - отмечал Трамп.

Среди потенциальных вопросов повестки дня - политика Вашингтона в отношении Тайваня. Си Цзиньпин настаивает, чтобы США официально заявили, что они "выступают против" независимости острова - это стало бы значительной дипломатической победой для Пекина.

Что предшествовало?

Напомним, что президент США Дональд Трамп проведет двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином 30 октября. Встреча лидеров состоится в Южной Корее на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Топ комментарии
+2
ви ж не вмієте в геополітику, а вони теж.
так обісрати сша, загнати в таке дніще, ще треба вміти!
26.10.2025 13:33 Ответить
+2
То що, Сибір віддають Китаю?
26.10.2025 13:50 Ответить
+1
вкрай успішною була і пропозиція вийти з Донеччини й Луганщини. Наразі не вірю.
26.10.2025 13:21 Ответить
Все - другани навік?
26.10.2025 13:21 Ответить
вкрай успішною була і пропозиція вийти з Донеччини й Луганщини. Наразі не вірю.
26.10.2025 13:21 Ответить
Ось чому, коли таке розповідають Бесент, Венс, Гегсед, Віткоі тощо мені завжди здаєтся шо вони знов обісрались?
26.10.2025 13:26 Ответить
ви ж не вмієте в геополітику, а вони теж.
так обісрати сша, загнати в таке дніще, ще треба вміти!
26.10.2025 13:33 Ответить
Край, мій рідний край
Пісенний край завзяття і труда
26.10.2025 13:30 Ответить
Цілком ймовірно, що Китай піде на поступки в обмін на контроль над Тайванем. Чи погодиться Китай натиснути на х.йла? Навряд. Та й Тайвань віддавати їм це смертельний постріл по всій техніці, всі відомі мікрочипи виробляються там.
26.10.2025 13:34 Ответить
США не укладатимуть торгових угод з Китаєм в обмін на відмову від підтримки Тайваню, - Рубіо Джерело: https://censor.net/ua/n3581691
26.10.2025 13:48 Ответить
Удивляет позиция комментаторов. Мы в полном г****. Зе б илы разрушают страну. Мы унизительно просим помощи Америки. А в комментариях-распальцовка и факи Трампу. Хотя впрочем почему бы и нет? Трамп всё равно "цензор "не читает.
26.10.2025 13:35 Ответить
Гражданіна! У вас руская_єзика уж больна чЁта правільная.
26.10.2025 13:46 Ответить
Чолов'яга)) в мене і українська мова, на відміну від твоєї шняги-суржика, яку ти чомусь називаєш українською-бездоганна)))
26.10.2025 13:49 Ответить
Ось тіки ти не "зебіл", ти просто, повний Довбойоб. Радуйся.
26.10.2025 13:51 Ответить
Зацепил зе Билла за больное?)) вопил в девятнадцатом году-лишь бы не Порошенкооооо?)) давай теперь жри кашу, которую заварил, вместе с 73%.
26.10.2025 14:00 Ответить
Читай вище. це Все! що про тебе можна сказати. І не звертайся до людей свинособачою - нудить.
26.10.2025 14:16 Ответить
То що, Сибір віддають Китаю?
26.10.2025 13:50 Ответить
А о. Сахалін і куріли - Японії.....
26.10.2025 14:03 Ответить
 
 