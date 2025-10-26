США та Китай погодили "вкрай успішну" основу для переговорів Трампа з Сі Цзіньпіном, - Бессент

Представники США та Китаю погодили "вкрай успішну" основу для переговорів, яка ляже в основу майбутньої зустрічі лідерів США та КНР - Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.

Про це заявив міністр фінансів США Скот Бессент після дводенних перемовин у Малайзії.

Про що говоритимуть Трамп та Сі Цзіньпін?

За його словами, США та Китай обговорили питання сільськогосподарських закупівель, соцмережі TikTok, наркотика фентанілу, рідкісноземельних елементів та загальних двосторонніх відносин.

Бессент схарактеризував перемовини як "конструктивні, далекосяжні та глибокі, що дають нам можливість рухатися вперед, щоб створити дуже позитивну рамку для зустрічі лідерів".

Зустріч очільників Штатів та Китаю має відбутися 30 жовтня у Південній Кореї на полях саміту організації Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Це буде перша особиста зустріч керівників двох найбільших економік світу після повернення Трампа до Білого дому у січні 2025-го. Впродовж року політики щонайменше тричі спілкувались телефоном, і американський президент заявляв, що прямі переговори є найкращим способом розв'язання таких питань як мита, обмеження експорту, сільгоспзакупівлі, торгівля фентанілом, геополітичні точки напруженості, наприклад, Тайвань або російсько-українська війна.

Що каже Трамп?

"Ми будемо обговорювати багато питань. Я думаю, що у нас є дійсно хороші шанси укласти дуже всеосяжну угоду", - зазначав Трамп.

З-поміж потенційних питань порядку денного - політика Вашингтону стосовно Тайваню. Сі Цзіньпін наполягає, щоб США офіційно заявили, що вони "виступають проти" незалежності острова - це стало б значною дипломатичною перемогою для Пекіну.

Що передувало?

