УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8764 відвідувача онлайн
Новини Зустріч Трампа із Сі
1 275 16

США та Китай погодили "вкрай успішну" основу для переговорів Трампа з Сі Цзіньпіном, - Бессент

Трамп та Сі

Представники США та Китаю погодили "вкрай успішну" основу для переговорів, яка ляже в основу майбутньої зустрічі лідерів США та КНР - Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.

Про це заявив міністр фінансів США Скот Бессент після дводенних перемовин у Малайзії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Про що говоритимуть Трамп та Сі Цзіньпін?

За його словами, США та Китай обговорили питання сільськогосподарських закупівель, соцмережі TikTok, наркотика фентанілу, рідкісноземельних елементів та загальних двосторонніх відносин.

Бессент схарактеризував перемовини як "конструктивні, далекосяжні та глибокі, що дають нам можливість рухатися вперед, щоб створити дуже позитивну рамку для зустрічі лідерів".

Також читайте: Трамп під час зустрічі з Сі Цзіньпіном планує обговорити імпорт російської нафти, - ЗМІ

Зустріч очільників Штатів та Китаю має відбутися 30 жовтня у Південній Кореї на полях саміту організації Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Це буде перша особиста зустріч керівників двох найбільших економік світу після повернення Трампа до Білого дому у січні 2025-го. Впродовж року політики щонайменше тричі спілкувались телефоном, і американський президент заявляв, що прямі переговори є найкращим способом розв'язання таких питань як мита, обмеження експорту, сільгоспзакупівлі, торгівля фентанілом, геополітичні точки напруженості, наприклад, Тайвань або російсько-українська війна.

Що каже Трамп?

"Ми будемо обговорювати багато питань. Я думаю, що у нас є дійсно хороші шанси укласти дуже всеосяжну угоду", - зазначав Трамп.

З-поміж потенційних питань порядку денного - політика Вашингтону стосовно Тайваню. Сі Цзіньпін наполягає, щоб США офіційно заявили, що вони "виступають проти" незалежності острова - це стало б значною дипломатичною перемогою для Пекіну.

Що передувало?

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп проведе двосторонню зустріч з головою КНР Сі Цзіньпіном 30 жовтня. Зустріч лідерів відбудеться у Південній Кореї на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Автор: 

Сі Цзіньпін (371) Трамп Дональд (7516) Бессент Скот (80)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
ви ж не вмієте в геополітику, а вони теж.
так обісрати сша, загнати в таке дніще, ще треба вміти!
показати весь коментар
26.10.2025 13:33 Відповісти
+2
То що, Сибір віддають Китаю?
показати весь коментар
26.10.2025 13:50 Відповісти
+1
вкрай успішною була і пропозиція вийти з Донеччини й Луганщини. Наразі не вірю.
показати весь коментар
26.10.2025 13:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все - другани навік?
показати весь коментар
26.10.2025 13:21 Відповісти
вкрай успішною була і пропозиція вийти з Донеччини й Луганщини. Наразі не вірю.
показати весь коментар
26.10.2025 13:21 Відповісти
Ось чому, коли таке розповідають Бесент, Венс, Гегсед, Віткоі тощо мені завжди здаєтся шо вони знов обісрались?
показати весь коментар
26.10.2025 13:26 Відповісти
ви ж не вмієте в геополітику, а вони теж.
так обісрати сша, загнати в таке дніще, ще треба вміти!
показати весь коментар
26.10.2025 13:33 Відповісти
Край, мій рідний край
Пісенний край завзяття і труда
показати весь коментар
26.10.2025 13:30 Відповісти
Цілком ймовірно, що Китай піде на поступки в обмін на контроль над Тайванем. Чи погодиться Китай натиснути на х.йла? Навряд. Та й Тайвань віддавати їм це смертельний постріл по всій техніці, всі відомі мікрочипи виробляються там.
показати весь коментар
26.10.2025 13:34 Відповісти
США не укладатимуть торгових угод з Китаєм в обмін на відмову від підтримки Тайваню, - Рубіо Джерело: https://censor.net/ua/n3581691
показати весь коментар
26.10.2025 13:48 Відповісти
Удивляет позиция комментаторов. Мы в полном г****. Зе б илы разрушают страну. Мы унизительно просим помощи Америки. А в комментариях-распальцовка и факи Трампу. Хотя впрочем почему бы и нет? Трамп всё равно "цензор "не читает.
показати весь коментар
26.10.2025 13:35 Відповісти
Гражданіна! У вас руская_єзика уж больна чЁта правільная.
показати весь коментар
26.10.2025 13:46 Відповісти
Чолов'яга)) в мене і українська мова, на відміну від твоєї шняги-суржика, яку ти чомусь називаєш українською-бездоганна)))
показати весь коментар
26.10.2025 13:49 Відповісти
Ось тіки ти не "зебіл", ти просто, повний Довбойоб. Радуйся.
показати весь коментар
26.10.2025 13:51 Відповісти
Зацепил зе Билла за больное?)) вопил в девятнадцатом году-лишь бы не Порошенкооооо?)) давай теперь жри кашу, которую заварил, вместе с 73%.
показати весь коментар
26.10.2025 14:00 Відповісти
Читай вище. це Все! що про тебе можна сказати. І не звертайся до людей свинособачою - нудить.
показати весь коментар
26.10.2025 14:16 Відповісти
То що, Сибір віддають Китаю?
показати весь коментар
26.10.2025 13:50 Відповісти
А о. Сахалін і куріли - Японії.....
показати весь коментар
26.10.2025 14:03 Відповісти
 
 