Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Оккупанты вечером 27 октября продолжают атаковать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. В регионах раздается сигнал воздушной тревоги.

Движение ударных БпЛА

В 17:50 - сообщалось о БПЛА на Полтавщине курсом на Диканьку.

В 17:55 - Полтава - БпЛА с севера в направлении города.

В 18:04 - БпЛА на Харьковщине курсом на Златополь.

В 18:21 ударные беспилотники на нескольких локациях:

БпЛА с севера курсом на Чернигов;

БпЛА на Харьковщине курсом на Днепропетровщину (Павлоградский район);

БпЛА на Сумщине курсом на Лебедин.

В 18:37 - ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К.

В 18:52 - Отбой угрозы по МиГ-31К.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее сообщалось, что российские оккупанты атаковали Черниговскую область, вследствие чего поврежден энергетический объект в Корюковском районе.

