Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Оккупанты вечером 27 октября продолжают атаковать Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. В регионах раздается сигнал воздушной тревоги.
Движение ударных БпЛА
В 17:50 - сообщалось о БПЛА на Полтавщине курсом на Диканьку.
В 17:55 - Полтава - БпЛА с севера в направлении города.
В 18:04 - БпЛА на Харьковщине курсом на Златополь.
В 18:21 ударные беспилотники на нескольких локациях:
- БпЛА с севера курсом на Чернигов;
- БпЛА на Харьковщине курсом на Днепропетровщину (Павлоградский район);
- БпЛА на Сумщине курсом на Лебедин.
В 18:37 - ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К.
В 18:52 - Отбой угрозы по МиГ-31К.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Ранее сообщалось, что российские оккупанты атаковали Черниговскую область, вследствие чего поврежден энергетический объект в Корюковском районе.
