Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Окупанти ввечері 27 жовтня продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. У регіонах лунає сигнал повітряної тривоги.

Рух ударних БпЛА

О 17:50 - повідомлялося про БпЛА на Полтавщині курсом на Диканьку.

О 17:55 - Полтава - БпЛА з півночі у напрямку міста.

О 18:04 - БпЛА на Харківщині курсом на Златопіль.

О 18:21 ударні безпілотники на кількох локаціях:

БпЛА з півночі курсом на Чернігів;

БпЛА на Харківщині курсом на Дніпропетровщину (Павлоградський район);

БпЛА на Сумщині курсом на Лебедин.

О 18:37 - ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К.

О 18:52 - відбій загрози по МіГ-31К.

Оновлена інформація

О 19:03 - повідомляється про групу ворожих безпілотників на сході Дніпропетровщини курсом на Донеччину.

О 19:28 - група БпЛА на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку.

О 20:08 - Чернігів - БпЛА у напрямку міста.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше повідомлялося, що російські окупанти атакували Чернігівську область, внаслідок чого пошкоджено енергетичний об'єкт у Корюківському районі.

