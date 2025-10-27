Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Окупанти ввечері 27 жовтня продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. У регіонах лунає сигнал повітряної тривоги.
Рух ударних БпЛА
О 17:50 - повідомлялося про БпЛА на Полтавщині курсом на Диканьку.
О 17:55 - Полтава - БпЛА з півночі у напрямку міста.
О 18:04 - БпЛА на Харківщині курсом на Златопіль.
О 18:21 ударні безпілотники на кількох локаціях:
- БпЛА з півночі курсом на Чернігів;
- БпЛА на Харківщині курсом на Дніпропетровщину (Павлоградський район);
- БпЛА на Сумщині курсом на Лебедин.
О 18:37 - ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К.
О 18:52 - відбій загрози по МіГ-31К.
Оновлена інформація
О 19:03 - повідомляється про групу ворожих безпілотників на сході Дніпропетровщини курсом на Донеччину.
О 19:28 - група БпЛА на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку.
О 20:08 - Чернігів - БпЛА у напрямку міста.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
Раніше повідомлялося, що російські окупанти атакували Чернігівську область, внаслідок чого пошкоджено енергетичний об'єкт у Корюківському районі.
