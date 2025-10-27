УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9497 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
965 1

Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Атака Шахедів на Україну 27 жовтня

Окупанти ввечері 27 жовтня продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. У регіонах лунає сигнал повітряної тривоги. 

Рух ударних БпЛА

О 17:50 - повідомлялося про БпЛА на Полтавщині курсом на Диканьку.

О 17:55 - Полтава - БпЛА з півночі у напрямку міста.

О 18:04 - БпЛА на Харківщині курсом на Златопіль.

О 18:21 ударні безпілотники на кількох локаціях: 

  • БпЛА з півночі курсом на Чернігів;
  • БпЛА на Харківщині курсом на Дніпропетровщину (Павлоградський район);
  • БпЛА на Сумщині курсом на Лебедин.

О 18:37 - ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К.

О 18:52 - відбій загрози по МіГ-31К.

Оновлена інформація

О 19:03 - повідомляється про групу ворожих безпілотників на сході Дніпропетровщини курсом на Донеччину. 

О 19:28 - група БпЛА на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку.

О 20:08 - Чернігів - БпЛА у напрямку міста.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше повідомлялося, що російські окупанти атакували Чернігівську область, внаслідок чого пошкоджено енергетичний об'єкт у Корюківському районі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Запорізький район: без світла понад 1,7 тисячі людей

безпілотник (5095) обстріл (31556) атака (690) Шахед (1598)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Російська мова стала маркером мерзоти і людиноненависництва, як, скажімо, свастика після Гітлера.
показати весь коментар
27.10.2025 19:03 Відповісти
 
 