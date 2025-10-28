За минувшие сутки - 218 боестолкновений. Больше всего - на Покровском, Константиновском и Александровском направлениях, - Генштаб. КАРТЫ

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. За минувшие сутки зафиксировано 218 боевых столкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес 89 авиационных ударов, сбросив 186 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3938 обстрелов, в том числе 132 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3435 дронов-камикадзе.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Райгородок, Константиновка Донецкой области; Терноватое, Новое Запорожье Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки украинские воины отбили десять атак захватчиков. Также враг нанес 10 авиаударов, применив при этом 24 управляемые авиабомбы, и совершил 149 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Бологовка, Отрадное и в сторону Бочкового.

На Купянском направлении вчера состоялось девять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Зеленый Гай и в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Среднее, Мирное, Шандриголово, Надия и Заречное.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отражена массированная механизированная атака оккупантов возле Доброполья: враг потерял 15 единиц техники. ВИДЕО

На Славянском направлении враг совершил 11 попыток прорыва в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Выемка, Федоровка и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Часова Яра, Орехово-Васильевки и Зализнянского.

На Константиновском направлении враг совершил 32 атаки в районах Александро-Калинового, Щербиновки, Плещиевки, Яблоневки и Русина Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 79 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Панковка, Сухецкое, Родинское, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Покровск, Зверево, Молодецкое, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Орехово.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 1200 гражданских остаются в Покровске. Из-за российских FPV-дронов из города почти невозможно выйти пешком, - МВА

На Александровском направлении противник совершил 28 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Филия, Поддубное, Александроград, Новоселовка, Вербово, Алексеевка, Новогригорьевка и Успеновка.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районах Малиновки и в сторону Новониколаевки.

Силы обороны отбили пять атак оккупационных войск на Ореховском направлении, в районе Степного, Каменского и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник совершил четыре безрезультатных попытки наступления.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг усиливает беспилотниками штурмовые подразделения на Юге, - Силы обороны

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения вооружения и военной техники и пункт управления оккупантов.

В общей сложности, за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1060 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, 28 боевых бронированных машин, восемь артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 108 беспилотных летательных аппаратов, 131 единицу автомобильной и три единицы специальной техники оккупантов.