Новости Боевые действия на юге
300 1

Враг усиливает беспилотниками штурмовые подразделения на юге, - Силы обороны

Российский дрон Гербера

Войска РФ сейчас активно наращивают использование беспилотников в штурмовых подразделениях, которые задействованы на южных направлениях, в частности на Ореховском и Гуляйпольском.

Об этом заявил представитель Сил обороны "Юга" Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По данным нашей разведки, враг увеличивает такую компоненту, как подразделения их беспилотников. Это и ударные дроны, и беспилотники для сброса боеприпасов, и для разведки. Вся логистика врага на переднем крае сейчас осуществляется через БпЛА", - отметил он.

Читайте: Оккупанты пытаются создавать "килл-зоны" для дальнейших штурмов, - Силы обороны Юга

Враг планирует расширять применение беспилотников

По словам спикера, российское командование намерено расширять применение беспилотников не только для разведки, но и для обеспечения штурмовых подразделений, которые действуют на Ореховском и Гуляйпольском направлениях. Особое внимание противник уделяет островной зоне, где логистика и снабжение осуществляются преимущественно благодаря дронам.

"Сейчас враг будет пытаться усилить эту составляющую", - подчеркнул Волошин.

Также читайте: Ситуация на южном направлении фронта имеет определенные тенденции к обострению, - Силы обороны

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, по данным Сил обороны Юга, оккупанты пытаются инфильтроваться в Степногорск, однако безуспешно.
  • Также отмечалось, что на юге осенью зафиксирован рост штурмовых действий оккупантов - все попытки прорыва безуспешны.
  • Кроме того, в Силах обороны информировали, что РФ усиливает обстрелы на Юге, ситуация имеет тенденцию к обострению.

От добре, що ви нам розповіли. Так робіть щось.
показать весь комментарий
27.10.2025 16:12 Ответить
 
 