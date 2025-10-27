Враг усиливает беспилотниками штурмовые подразделения на юге, - Силы обороны

Войска РФ сейчас активно наращивают использование беспилотников в штурмовых подразделениях, которые задействованы на южных направлениях, в частности на Ореховском и Гуляйпольском.

Об этом заявил представитель Сил обороны "Юга" Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По данным нашей разведки, враг увеличивает такую компоненту, как подразделения их беспилотников. Это и ударные дроны, и беспилотники для сброса боеприпасов, и для разведки. Вся логистика врага на переднем крае сейчас осуществляется через БпЛА", - отметил он.

Враг планирует расширять применение беспилотников

По словам спикера, российское командование намерено расширять применение беспилотников не только для разведки, но и для обеспечения штурмовых подразделений, которые действуют на Ореховском и Гуляйпольском направлениях. Особое внимание противник уделяет островной зоне, где логистика и снабжение осуществляются преимущественно благодаря дронам.

"Сейчас враг будет пытаться усилить эту составляющую", - подчеркнул Волошин.

Что предшествовало?

Как сообщалось, по данным Сил обороны Юга, оккупанты пытаются инфильтроваться в Степногорск, однако безуспешно.

Также отмечалось, что на юге осенью зафиксирован рост штурмовых действий оккупантов - все попытки прорыва безуспешны.

Кроме того, в Силах обороны информировали, что РФ усиливает обстрелы на Юге, ситуация имеет тенденцию к обострению.

