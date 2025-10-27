Ворог посилює безпілотниками штурмові підрозділи на Півдні, - Сили оборони

Війська РФ наразі активно нарощують використання безпілотників у штурмових підрозділах, які задіяні на південних напрямках, зокрема на Оріхівському і Гуляйпільському.

Про це заявив речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин.

"За даними нашої розвідки, ворог збільшує таку компоненту, як підрозділи їхніх безпілотників. Це і ударні дрони, і безпілотники для скиду боєприпасів, і для розвідки. Уся логістика ворога на передньому краї зараз здійснюється через БпЛА", - зазначив він.

Ворог планує розширювати застосування безпілотників

За словами речника, російське командування має намір розширювати застосування безпілотників не лише для розвідки, а й для забезпечення штурмових підрозділів, які діють на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках. Окрему увагу противник приділяє острівній зоні, де логістика та постачання здійснюються переважно завдяки дронам.

"Зараз ворог намагатиметься посилити цю складову", - наголосив Волошин.

Що передувало?

Як повідомлялося, за даними Сил оборони Півдня, окупанти намагаються інфільтруватися в Степногірськ, проте безуспішно.

Також зазначалося, що на півдні восени зафіксовано зростання штурмових дій окупантів - усі спроби прориву безуспішні.

Окрім того, у Силах оборони інформували, що РФ посилює обстріли на Півдні, ситуація має тенденцію до загострення.

