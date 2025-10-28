РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12500 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
1 896 10

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 137 850 человек (+1 060 за сутки), 11 299 танков, 34 044 артсистемы, 23 508 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 137 850 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 28.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 137 850 (+1 060) человек

танков - 11 299 (+6) ед.

боевых бронированных машин 23 508 (+28) ед.

артиллерийских систем - 34 044 (+8) ед.

РСЗО - 1 529 (+2) ед.

средства ПВО - 1 230 (+0) ед.

самолетов - 428 (+0) ед.

вертолетов - 346 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 75 054 (+108) ед.

крылатые ракеты - 3 880 (+0) ед.

корабли/катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 65 786 (+131) ед.

специальная техника - 3 984 (+3) ед.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Один самоликвидировался, другому оторвало ягодицы: дроны бойцов 92-й ОШБр ликвидировали оккупантов. ВИДЕО 18+

Инфографика

Автор: 

армия РФ (21067) Генштаб ВС (7148) ликвидация (4131) уничтожение (8274)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Вперше за останні два місяця добові втрати в логістиці перевершили безпілотники
ББМ - гарна спроба прорвати котел, продовжуйте
Гармат поменшало, а гаматного м'яса побільшало - баланс
показать весь комментарий
28.10.2025 07:44 Ответить
+2
бронєтаксі поїхали, коефіцієнт корисної дії при роздачі квитків з розрахунку на один дрон підвищився, це не за окремими мациклістами ганятись.
показать весь комментарий
28.10.2025 08:10 Ответить
+2
Головне, шо потєрялся..))
показать весь комментарий
28.10.2025 08:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вперше за останні два місяця добові втрати в логістиці перевершили безпілотники
ББМ - гарна спроба прорвати котел, продовжуйте
Гармат поменшало, а гаматного м'яса побільшало - баланс
показать весь комментарий
28.10.2025 07:44 Ответить
ббм скорей всего работают на Запорожском фронте на расширении сух. коридора...
показать весь комментарий
28.10.2025 08:12 Ответить
Де Ка-52 ?
показать весь комментарий
28.10.2025 07:46 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
28.10.2025 07:46 Ответить
Знову прокляті залізо кидають масовано в атаку.Але без толку
показать весь комментарий
28.10.2025 08:05 Ответить
Дякуємо ЗСУ🙏🇺🇦🫂
показать весь комментарий
28.10.2025 08:05 Ответить
бронєтаксі поїхали, коефіцієнт корисної дії при роздачі квитків з розрахунку на один дрон підвищився, це не за окремими мациклістами ганятись.
показать весь комментарий
28.10.2025 08:10 Ответить
шото арты маловато... и ка-52 где-то потерялся
показать весь комментарий
28.10.2025 08:14 Ответить
Головне, шо потєрялся..))
показать весь комментарий
28.10.2025 08:25 Ответить
Шось ППО заскучало (
показать весь комментарий
28.10.2025 08:32 Ответить
 
 