Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 137 850 человек (+1 060 за сутки), 11 299 танков, 34 044 артсистемы, 23 508 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 137 850 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 28.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 137 850 (+1 060) человек

танков - 11 299 (+6) ед.

боевых бронированных машин 23 508 (+28) ед.

артиллерийских систем - 34 044 (+8) ед.

РСЗО - 1 529 (+2) ед.

средства ПВО - 1 230 (+0) ед.

самолетов - 428 (+0) ед.

вертолетов - 346 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 75 054 (+108) ед.

крылатые ракеты - 3 880 (+0) ед.

корабли/катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 65 786 (+131) ед.

специальная техника - 3 984 (+3) ед.

