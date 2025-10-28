Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 137 850 человек (+1 060 за сутки), 11 299 танков, 34 044 артсистемы, 23 508 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 137 850 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 28.10.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 137 850 (+1 060) человек
танков - 11 299 (+6) ед.
боевых бронированных машин 23 508 (+28) ед.
артиллерийских систем - 34 044 (+8) ед.
РСЗО - 1 529 (+2) ед.
средства ПВО - 1 230 (+0) ед.
самолетов - 428 (+0) ед.
вертолетов - 346 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня - 75 054 (+108) ед.
крылатые ракеты - 3 880 (+0) ед.
корабли/катера - 28 (+0) ед.
подводные лодки - 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны - 65 786 (+131) ед.
специальная техника - 3 984 (+3) ед.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ББМ - гарна спроба прорвати котел, продовжуйте
Гармат поменшало, а гаматного м'яса побільшало - баланс