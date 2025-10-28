УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9727 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
2 925 10

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 137 850 осіб (+1 060 за добу), 11 299 танків, 34 044 артсистеми, 23 508 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 137 850 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 28.10.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 137 850 (+1 060) осіб

танків – 11 299 (+6) од.

бойових броньованих машин  23 508 (+28) од.

артилерійських систем – 34 044 (+8) од.

РСЗВ – 1 529 (+2) од.

засоби ППО – 1 230 (+0) од.

літаків – 428 (+0) од.

гелікоптерів – 346 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 75 054 (+108) од.

крилаті ракети – 3 880 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 65 786 (+131) од.

спеціальна техніка – 3 984 (+3) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Один самоліквідувався, іншому відірвало сідниці: дрони бійців 92-ї ОШБр ліквідували окупантів. ВIДЕО 18+

Інфографіка

Автор: 

армія рф (19228) Генштаб ЗС (7459) ліквідація (4524) знищення (8598)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Вперше за останні два місяця добові втрати в логістиці перевершили безпілотники
ББМ - гарна спроба прорвати котел, продовжуйте
Гармат поменшало, а гаматного м'яса побільшало - баланс
показати весь коментар
28.10.2025 07:44 Відповісти
+6
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
28.10.2025 07:46 Відповісти
+5
бронєтаксі поїхали, коефіцієнт корисної дії при роздачі квитків з розрахунку на один дрон підвищився, це не за окремими мациклістами ганятись.
показати весь коментар
28.10.2025 08:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вперше за останні два місяця добові втрати в логістиці перевершили безпілотники
ББМ - гарна спроба прорвати котел, продовжуйте
Гармат поменшало, а гаматного м'яса побільшало - баланс
показати весь коментар
28.10.2025 07:44 Відповісти
ббм скорей всего работают на Запорожском фронте на расширении сух. коридора...
показати весь коментар
28.10.2025 08:12 Відповісти
Де Ка-52 ?
показати весь коментар
28.10.2025 07:46 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
28.10.2025 07:46 Відповісти
Знову прокляті залізо кидають масовано в атаку.Але без толку
показати весь коментар
28.10.2025 08:05 Відповісти
Дякуємо ЗСУ🙏🇺🇦🫂
показати весь коментар
28.10.2025 08:05 Відповісти
бронєтаксі поїхали, коефіцієнт корисної дії при роздачі квитків з розрахунку на один дрон підвищився, це не за окремими мациклістами ганятись.
показати весь коментар
28.10.2025 08:10 Відповісти
шото арты маловато... и ка-52 где-то потерялся
показати весь коментар
28.10.2025 08:14 Відповісти
Головне, шо потєрялся..))
показати весь коментар
28.10.2025 08:25 Відповісти
Шось ППО заскучало (
показати весь коментар
28.10.2025 08:32 Відповісти
 
 