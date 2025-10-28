Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 137 850 осіб (+1 060 за добу), 11 299 танків, 34 044 артсистеми, 23 508 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 137 850 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 28.10.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1 137 850 (+1 060) осіб
танків – 11 299 (+6) од.
бойових броньованих машин 23 508 (+28) од.
артилерійських систем – 34 044 (+8) од.
РСЗВ – 1 529 (+2) од.
засоби ППО – 1 230 (+0) од.
літаків – 428 (+0) од.
гелікоптерів – 346 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 75 054 (+108) од.
крилаті ракети – 3 880 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 65 786 (+131) од.
спеціальна техніка – 3 984 (+3) од.
