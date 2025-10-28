На фронте зафиксировано 76 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 76.

Боевые действия на севере

Враг наносит поражения по районам приграничных с РФ населенных пунктов. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Белая Береза, Яструбщина, Кучеровка Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес 8 авиационных ударов, применив при этом 21 управляемую авиационную бомбу, и совершил 79 обстрелов, в том числе три - из реактивной системы залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Одну атаку отбили украинские воины в районе населенного пункта Каменка на Южно-Слобожанском направлении.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался продвинуться на позиции украинских подразделений, в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Шийковки. Один бой до сих пор продолжается.

Также читайте: Отражена массированная механизированная атака оккупантов возле Доброполья: враг потерял 15 единиц техники. ВИДЕО

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении сегодня агрессор семь раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Дерилово, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Дробышево. Сейчас продолжается пять боестолкновений.

На Славянском и Краматорском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении сегодня захватчик 10 раз пытался идти вперед в районах Щербиновки, Русина Яра, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении сегодня враг 23 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Новоэкономичное, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении наши защитники отражали атаки врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вербовое, Успеновка, Новогригорьевка, Рыбное, Павловка, Вишневое. Тринадцать из шестнадцати наступательных действий врага отбиты, еще три боестолкновения продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ активно применяют тяжелую технику на Покровском направлении, в Покровске уличные бои, - Силы обороны

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили шесть попыток вражеских подразделений продвинуться вперед в районах Новониколаевки и Луговского. Авиация противника ударила по Ровнополью и Железнодорожному.

На Ореховском направлении захватчики семь раз пытались продвинуться в районе населенных пунктов Щербаки, Степное и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Орехов подвергся авиаудару врага.

На Приднепровском направлении противник совершил две безрезультатные попытки наступления, понес потери.

Больше читайте в нашем Telegram-канале