На фронте зафиксировано 76 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 76.
Боевые действия на севере
Враг наносит поражения по районам приграничных с РФ населенных пунктов. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Белая Береза, Яструбщина, Кучеровка Сумской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес 8 авиационных ударов, применив при этом 21 управляемую авиационную бомбу, и совершил 79 обстрелов, в том числе три - из реактивной системы залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
Одну атаку отбили украинские воины в районе населенного пункта Каменка на Южно-Слобожанском направлении.
На Купянском направлении враг четыре раза пытался продвинуться на позиции украинских подразделений, в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Шийковки. Один бой до сих пор продолжается.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении сегодня агрессор семь раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Дерилово, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Дробышево. Сейчас продолжается пять боестолкновений.
На Славянском и Краматорском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении сегодня захватчик 10 раз пытался идти вперед в районах Щербиновки, Русина Яра, Степановки и Софиевки.
На Покровском направлении сегодня враг 23 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Новоэкономичное, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Александровском направлении наши защитники отражали атаки врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вербовое, Успеновка, Новогригорьевка, Рыбное, Павловка, Вишневое. Тринадцать из шестнадцати наступательных действий врага отбиты, еще три боестолкновения продолжаются.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили шесть попыток вражеских подразделений продвинуться вперед в районах Новониколаевки и Луговского. Авиация противника ударила по Ровнополью и Железнодорожному.
На Ореховском направлении захватчики семь раз пытались продвинуться в районе населенных пунктов Щербаки, Степное и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Орехов подвергся авиаудару врага.
На Приднепровском направлении противник совершил две безрезультатные попытки наступления, понес потери.
У Приморському українські війська відбили атаку супротивника у центральній частині населеного пункту. При цьому російські війська продовжують атакувати південну частину Приморського.
Також штурми супротивника йдуть на південній околиці Степногірська.
Гуляйпільський напрямок:
На захід від Полтавки російські війська просунулися вздовж лісосмуг на ділянці площею 3 км².
На Добропільському напрямку українські війська просунулися на південь від Кучерова Яру і на схід від Нового Шахового на ділянці площею 3,9 км².
У напрямку Шахового та в районі Володимирівки російські війська продовжують активно штурмувати."