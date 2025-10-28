На фронті зафіксовано 76 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Олександрівському напрямках, - Генштаб

З початку доби, станом на 16:00, загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 76.

Бойові дії на півночі

Ворог завдає уражень по районах прикордонних із РФ населених пунктів. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Біла Береза, Яструбщина, Кучерівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав 8 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 21 керовану авіаційну бомбу, та здійснив 79 обстрілів, зокрема три – із реактивної системи залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

Одну атаку відбили українські воїни в районі населеного пункту Кам’янка на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався просунутись на позиції українських підрозділів, у районі населеного пункту Піщане та в бік Шийківки. Один бій досі триває.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку сьогодні агресор сім разів атакував у районах населених пунктів Зелений Гай, Дерилове, Новоселівка та в бік населених пунктів Коровій Яр, Дробишеве. Наразі триває п’ять боєзіткнень.

На Слов’янському та Краматорському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку сьогодні загарбник 10 разів намагався йти вперед у районах Щербинівки, Русиного Яру, Степанівки та Софіївки.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 23 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія. Два боєзіткнення продовжуються дотепер.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Успенівка, Новогригорівка, Рибне, Павлівка, Вишневе. Тринадцять з шістнадцяти наступальних дій ворога відбито, ще три боєзіткнення тривають.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили шість спроб ворожих підрозділів просунутись вперед в районах Новомиколаївки та Лугівського. Авіація противника вдарила по Рівнопіллю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку загарбники сім разів намагалися просунутися в районі населених пунктів Щербаки, Степове та у бік Новоандріївки й Новоданилівки. Два боєзіткнення досі тривають. Оріхів зазнав авіаудару ворога.

На Придніпровському напрямку противник здійснив дві безрезультатні спроби наступу, зазнав втрат.

