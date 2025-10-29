ДОТ закупил 500 тыс. средств индивидуального обогрева для военных, - Минобороны. ФОТО
В августе 2025 года "Государственный оператор тыла" Минобороны Украины закупил для военнослужащих через систему Prozorro 200 000 средств индивидуального обогрева – вкладышей с электрическим нагревательным элементом для ног.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Каждый комплект содержит пару стелек, коннектор с системой фиксации, провод, выключатель, разъем USB type A. Стельки подключаются к Power Bank и должны обеспечивать не менее 6 часов теплоотдачи.
Основные характеристики:
- температура поверхности стелек при нормальном режиме работы — от 40 °C;
- толщина стелек — 7,5–9,7 мм;
- длина провода — 2,35–2,6 м.
Закупленные средства индивидуального обогрева соответствуют технической спецификации, разработанной и утвержденной Центральным управлением развития материального обеспечения в 2025 году.
Кроме того, в октябре 2025 года ДОТ Минобороны закупил по обновленной технической спецификации другой тип средств индивидуального обогрева – 300 000 химических грелок. Средства предназначены для индивидуального обогрева рук, ног и тела военнослужащих при низких температурах и должны быть изготовлены на основе натуральных компонентов.
Каждый комплект содержит:
- 2 средства для обогрева тела;
- 2 средства для обогрева рук;
- 2 средства для обогрева ног (полустельки).
Температура поверхности грелок при нормальном режиме работы – не менее 40 °C, продолжительность теплоотдачи – не менее 6 часов. Упаковка влагозащитная и устойчивая к грибкам, что предотвращает неприятный запах или разрушение материала.
