ДОТ закупил 500 тыс. средств индивидуального обогрева для военных, - Минобороны. ФОТО

В августе 2025 года "Государственный оператор тыла" Минобороны Украины закупил для военнослужащих через систему Prozorro 200 000 средств индивидуального обогрева – вкладышей с электрическим нагревательным элементом для ног.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

ДОТ приобрел грелки для военных

Каждый комплект содержит пару стелек, коннектор с системой фиксации, провод, выключатель, разъем USB type A. Стельки подключаются к Power Bank и должны обеспечивать не менее 6 часов теплоотдачи.

Основные характеристики:

  • температура поверхности стелек при нормальном режиме работы — от 40 °C;
  • толщина стелек — 7,5–9,7 мм;
  • длина провода — 2,35–2,6 м.

Закупленные средства индивидуального обогрева соответствуют технической спецификации, разработанной и утвержденной Центральным управлением развития материального обеспечения в 2025 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безопасность на воде: ДОТ Минобороны впервые закупает бронежилеты с элементом положительной плавучести. ФОТОрепортаж

Кроме того, в октябре 2025 года ДОТ Минобороны закупил по обновленной технической спецификации другой тип средств индивидуального обогрева – 300 000 химических грелок. Средства предназначены для индивидуального обогрева рук, ног и тела военнослужащих при низких температурах и должны быть изготовлены на основе натуральных компонентов.

ДОТ приобрел грелки для военных

Каждый комплект содержит:

  • 2 средства для обогрева тела;
  • 2 средства для обогрева рук;
  • 2 средства для обогрева ног (полустельки).

грелки для военных

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны планирует передать разработку техусловий для вещевого обеспечения ВСУ Командованию сил логистики


грелки для военных

Температура поверхности грелок при нормальном режиме работы – не менее 40 °C, продолжительность теплоотдачи – не менее 6 часов. Упаковка влагозащитная и устойчивая к грибкам, что предотвращает неприятный запах или разрушение материала.

Закупити то закупило но нікому такого не видавало, взагалі дуже незручна штука, гріє ледь помітно
показать весь комментарий
29.10.2025 16:53 Ответить
Так ще ж морозів немає, слава Богу... Може ще й видадуть...
показать весь комментарий
29.10.2025 17:09 Ответить
@ (в пернкладі):
"Німецьке видання Ntv.de з посиланням на джерела у військово-промисловому секторі заявило, що Китай поступово обмежує експорт компектуючих, які використовуються в українських безпілотниках.
Наголошується, що Китай не лише обмежує експорт цих елементів для безпілотників до України, а й блокує спроби українських оборонних підприємств імпортувати китайські електронні компоненти через дружні країни, зокрема, держави Балтії чи Польщу.
Ці обмеження помітно ускладнюють виробництво українських дронів, оскільки більшість двигунів, акумуляторів та контролерів постачалися з Китаю."
показать весь комментарий
29.10.2025 17:01 Ответить
вони б ще лапті купили - ця херня гроші на вітер.абсолютно непрактична річ.
показать весь комментарий
29.10.2025 17:02 Ответить
Через 3 тижні: переплата на стілках 60 млн
показать весь комментарий
29.10.2025 17:58 Ответить
Для плохо обогреваемых кабинетов.
показать весь комментарий
29.10.2025 17:35 Ответить
 
 