ДОТ закупил 500 тыс. средств индивидуального обогрева для военных, - Минобороны. ФОТО

В августе 2025 года "Государственный оператор тыла" Минобороны Украины закупил для военнослужащих через систему Prozorro 200 000 средств индивидуального обогрева – вкладышей с электрическим нагревательным элементом для ног.

Каждый комплект содержит пару стелек, коннектор с системой фиксации, провод, выключатель, разъем USB type A. Стельки подключаются к Power Bank и должны обеспечивать не менее 6 часов теплоотдачи.

Основные характеристики:

температура поверхности стелек при нормальном режиме работы — от 40 °C;

толщина стелек — 7,5–9,7 мм;

длина провода — 2,35–2,6 м.

Закупленные средства индивидуального обогрева соответствуют технической спецификации, разработанной и утвержденной Центральным управлением развития материального обеспечения в 2025 году.

Кроме того, в октябре 2025 года ДОТ Минобороны закупил по обновленной технической спецификации другой тип средств индивидуального обогрева – 300 000 химических грелок. Средства предназначены для индивидуального обогрева рук, ног и тела военнослужащих при низких температурах и должны быть изготовлены на основе натуральных компонентов.

Каждый комплект содержит:

2 средства для обогрева тела;

2 средства для обогрева рук;

2 средства для обогрева ног (полустельки).

Температура поверхности грелок при нормальном режиме работы – не менее 40 °C, продолжительность теплоотдачи – не менее 6 часов. Упаковка влагозащитная и устойчивая к грибкам, что предотвращает неприятный запах или разрушение материала.

