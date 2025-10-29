Блогер оскорбляла воинов ВСУ и призывала к уничтожению "западенцев": полиция открыла производство. ВИДЕО

Правоохранители Львовщины начали уголовное производство в отношении блогера из Днепропетровщины, которая унижала жителей западных регионов Украины и оскорбляла украинских защитников.

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 26 октября во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию, автор которой во время прямой трансляции унижала и оскорбляла военнослужащих ВСУ, а также жителей западных регионов Украины.

Проведенными мерами правоохранители установили "блогера" – 24-летнюю жительницу Днепропетровщины, которая временно проживает во Львове.

Подозрение за ксенофобские призывы

Следователи отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1, под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры, начали уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Что известно о блогере

По данным СМИ, речь идет о блогере под ником "Anastasia beglanka" на платформе TikTok.

Ранее местные издания сообщили, что 24-летняя Анастасия Кускевич – уроженка российского Норильска. У нее украинское гражданство, но, несмотря на это, она имеет российский паспорт. Девушка переехала из Никополя во Львов.

В своих соцсетях блогер неоднократно заявляла, что ненавидит Львов и призывала Россию уничтожать запад Украины, в частности желала, чтобы "в каждый дом "западенца" прилетела российская ракета.

Внимание! На видео ненормативная лексика