РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10359 посетителей онлайн
Новости
5 610 48

Блогер оскорбляла воинов ВСУ и призывала к уничтожению "западенцев": полиция открыла производство. ВИДЕО

Правоохранители Львовщины начали уголовное производство в отношении блогера из Днепропетровщины, которая унижала жителей западных регионов Украины и оскорбляла украинских защитников.

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 26 октября во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию, автор которой во время прямой трансляции унижала и оскорбляла военнослужащих ВСУ, а также жителей западных регионов Украины.

Проведенными мерами правоохранители установили "блогера" – 24-летнюю жительницу Днепропетровщины, которая временно проживает во Львове.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Женщина во время конфликта с военными ТЦК и полицейскими ударила правоохранителя палкой по голове, ее задержали

Подозрение за ксенофобские призывы

Следователи отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1, под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры, начали уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Читайте также: Криптоблогер Ганич застрелился в салоне Lamborghini: полиция Киева подтвердила версию самоубийства

Что известно о блогере

По данным СМИ, речь идет о блогере под ником "Anastasia beglanka" на платформе TikTok.

Ранее местные издания сообщили, что 24-летняя Анастасия Кускевич – уроженка российского Норильска. У нее украинское гражданство, но, несмотря на это, она имеет российский паспорт. Девушка переехала из Никополя во Львов.

В своих соцсетях блогер неоднократно заявляла, что ненавидит Львов и призывала Россию уничтожать запад Украины, в частности желала, чтобы "в каждый дом "западенца" прилетела российская ракета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": YouTube заблокировал каналы блогера Андрея Луганского, против которого введены санкции СНБО, - ЦПД

Внимание! На видео ненормативная лексика

Автор: 

Ксенофобия (134) Львов (4661) Нацполиция (16892) блогер (224) Львовская область (3065) Львовский район (126)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+41
Що цікаво живе вона саме серед "западенців"

От звідки це в рузкіх? - живуть в Німеччині і її ненавидять, живуть в США але проти "пендосов", лідери за грін карт, але також "хочуть уничтожить Омерику"

прийти кудись де краще чим в тебе і бажання це знищити - оце чисто русская душа
показать весь комментарий
29.10.2025 20:01 Ответить
+36
Огидна тварина!
показать весь комментарий
29.10.2025 20:04 Ответить
+28
Там у Львові нема кому їй ратиці повідривати ?
показать весь комментарий
29.10.2025 20:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що цікаво живе вона саме серед "западенців"

От звідки це в рузкіх? - живуть в Німеччині і її ненавидять, живуть в США але проти "пендосов", лідери за грін карт, але також "хочуть уничтожить Омерику"

прийти кудись де краще чим в тебе і бажання це знищити - оце чисто русская душа
показать весь комментарий
29.10.2025 20:01 Ответить
Насрати там де ще не насрано. Щоб знали буржуї прокляті запах рузького міра.
показать весь комментарий
29.10.2025 20:30 Ответить
У тому то й проблема... Довелося пожити серед тих .... на західній. Гіршою худобу мабуть немає.. Наслухався і надивився усякого.
Особливо коли почалася війна, та худоба показала себе у повній красі. Ще .... по церквах бігають
показать весь комментарий
29.10.2025 20:31 Ответить
Огидна тварина!
показать весь комментарий
29.10.2025 20:04 Ответить
а з восточняками що робити?
показать весь комментарий
29.10.2025 20:05 Ответить
Це якийсь когнітивний дисонанс ненавидить "западенців", а сама живе у Львові. До речі, вона ніби блогерка? Це часом не з тих, що заборгували державі мільйони гривень податків? Ну бо блогерять на одній дуже специфічній онлайн-платформі?
показать весь комментарий
29.10.2025 20:05 Ответить
онлі - фейс
показать весь комментарий
29.10.2025 21:10 Ответить
Там у Львові нема кому їй ратиці повідривати ?
показать весь комментарий
29.10.2025 20:05 Ответить
Яка ше кацапська блохерка у Львові? - вона шо - безсмертна?
показать весь комментарий
29.10.2025 20:05 Ответить
Всіх російськомовних треба пиз*ить.
показать весь комментарий
29.10.2025 20:06 Ответить
Серъёзно??так возвращайся с Польши, иди к нам в окоп и будешь там пи''дить ( около 80% личного состава)
показать весь комментарий
29.10.2025 20:21 Ответить
Та ви що?
показать весь комментарий
29.10.2025 20:27 Ответить
То орківський провокатор. Тут таких багато. Розстрілювачів-нафронтників.
показать весь комментарий
29.10.2025 20:31 Ответить
П.з.д.ун. Дай лінк на соціологічне дослідження, яке вивело ці 80%.
показать весь комментарий
29.10.2025 20:35 Ответить
Приходи, сам посчитаешь...не п.з.д.ун
показать весь комментарий
29.10.2025 20:38 Ответить
Давай виганяй їх з окопів, правда з Польщі тобі буде трохи незручно, але ТЦК тебе підвезе.
показать весь комментарий
29.10.2025 20:35 Ответить
и чем ты отличаешься от мадам из новости?
показать весь комментарий
29.10.2025 20:44 Ответить
настОящая лапотніца. де не прийде там насеrе
показать весь комментарий
29.10.2025 20:09 Ответить
Оце такі переселенці. Ну а морда як завжди у подібних істот-стандартна. Всі з однієї пробірки з ватою.
показать весь комментарий
29.10.2025 20:10 Ответить
Виїбати в голову!!!
показать весь комментарий
29.10.2025 20:12 Ответить
Скільки цього прорашиського бидла розвелось в Україні і ця паскуда росіянка ,куди кацап не сунется чекай від нього лише біди ,ось тому всяке рашиське бидло яке їде в Європу треба гнати звідти.
показать весь комментарий
29.10.2025 20:12 Ответить
одним словом переселенці
показать весь комментарий
29.10.2025 20:14 Ответить
з неї блогерка.як з 3,14цька дишло.ркуплена рашистами шельма, котра вміє ротом крім всього іншого,ще й плюватися прорашистським лайном,яким її напхали
показать весь комментарий
29.10.2025 20:15 Ответить
Чому б на підставі таких відео не позбавити громадянства і не викинути за шкірку цей тупий шматок лайна?
показать весь комментарий
29.10.2025 20:16 Ответить
Краще обмінювати на українців що зараз знаходяться в російських концтаборах
показать весь комментарий
29.10.2025 20:27 Ответить
Переїхала вони туди явно через російські обстріли, але ненавидить западенців і бажає їм по ракеті. Це знахідка для вчених .
показать весь комментарий
29.10.2025 20:18 Ответить
Навряд чи. Інфузорія має більш розвинену нервову систему ніж ця тупа давалка.
показать весь комментарий
29.10.2025 20:19 Ответить
Це біля Мукачево? Якісь цигани мабуть її захвойлили ))
показать весь комментарий
29.10.2025 20:19 Ответить
тик-ток ужасная "соцсеть", она приучает к "клиповому" мышлению, нужно было бы заблочить ее, в принципе
а девушка россиянка, и этим все сказано, ее нужно депортировать и забыть, она пытается сеять в нашей стране рознь, а мы все украинцы, независимо от региона проживания, от Крыма до Чернигова, от Львова до Донецка
показать весь комментарий
29.10.2025 20:20 Ответить
Какая разница между этой и теми 73%???
показать весь комментарий
29.10.2025 20:24 Ответить
Ничего не понял из Вашего комментария.
О какой разнице Вы говорите? И причем тут какие-то 73%?
показать весь комментарий
29.10.2025 20:28 Ответить
Такие 73%,которые в 2019г нарика выбрали по приколу,по сути уничтожили страну
показать весь комментарий
29.10.2025 20:30 Ответить
Хммммм, то есть, по Вашему, я, который проголосовал за Зеленского "по приколу" (Ваше личная оценка моих действия и остальных жителей страны), хотя я голосовал не по какому "приколу", а по осознанному выбору. Что значит "по приколу"? Пытаетесь оскорбить выбор людей?
Почему он "нарик"? Вы так решили? Что за необоснованное обвинение?
Тогда по Вашему, я виноват в попытке уничтожении страны? Кстати, страна живет и будет дальше жить. Это первое, второе я думал, это путин пытается уничтожить нашу страну, если Вы украинец, а оказывается, это я и остальные, которые проголосовали за Зеленского.
Вы сейчас, по сути, занимаетесь тем же, что и эта девица, пытаетесь поссорить украинцев. Так что у меня возникают сомнения, что Вы украинец.
показать весь комментарий
29.10.2025 20:37 Ответить
Ты не осознаешь последствия своего голоса 2019г?Ты не умнее той тупой девицы!!!Просто тупой дебил.
показать весь комментарий
29.10.2025 20:42 Ответить
Понятно, я потерял интерес к этому "диалогу", судя по всему, Вы такой же провокатор, как и женщина из новости.
показать весь комментарий
29.10.2025 20:45 Ответить
Это не оскорбление,это факт!
показать весь комментарий
29.10.2025 20:43 Ответить
Да, вы виноваты в уничтожении страны, т.к. своими голосами привели к власти человека, который на предупреждения о грядущей войне отвечает, что если увеличить армию, то будет незачто строить дороги. А ведь было очевидно, что человек, который всю жизнь со сцены рассказывает анекдоты - не лучший вариант на должность управителя страной.
показать весь комментарий
29.10.2025 21:09 Ответить
У них общий уровень интеллекта,одна извивина на всех
показать весь комментарий
29.10.2025 20:32 Ответить
Та це ж та з 73% .Я давно пропонував їх лишити права голосу і при нагоді ******* .По другому ніяк!!!
показать весь комментарий
29.10.2025 20:23 Ответить
Яке провадження?! Голяком на мінне поле, ось і все що з такими істотами варто робити!
показать весь комментарий
29.10.2025 20:27 Ответить
Пляшка? 🤔
показать весь комментарий
29.10.2025 20:29 Ответить
Вбити суку...
показать весь комментарий
29.10.2025 20:33 Ответить
>Підозра за ксенофобські заклики

ну це bullshit, а за решта тре покарати
показать весь комментарий
29.10.2025 20:36 Ответить
Я трохи пробігся по її тіктоку... (от нема мені шо робити ), там в неї давній конфлікт з іншою ТП зі Львова в якої папік якийсь високопосадовець з мусарні і яка насмикала з контексту її стрімив де її навмисно провокувала сказати на статтю...
Взалі це писець, лять! Ви суки Парубія не вберегли а це лайно поширюєте в топових ЗМІ...
показать весь комментарий
29.10.2025 20:52 Ответить
Такая молодая и такая гнидная ужас!!! Почему она с Никополя уехала, могла у русских остаться, зачем во Львове мучатся! Кстати какого говна в Германии валом!Я их спрашиваю почему на мои налоги,а не в Рашку любимую!?
показать весь комментарий
29.10.2025 20:53 Ответить
Завтра запише вибачення і все їй зійде з рук
показать весь комментарий
29.10.2025 20:54 Ответить
А поліції більше робити нема чого, як на різних ТП тік-токівських справи відкривати? І в нас западенці, що, якась недоторкана каста, яких ображати не можна? То хай ображені її в тіктоці образять - в чому проблема?
Країна дегенератів на всіх рівнях.
показать весь комментарий
29.10.2025 20:56 Ответить
Отак подивишся здаля

На москаля -

І ніби справді він людина.

Іде собі, мов сиротина,

Очима - блим, губами - плям.

І десь трапляється хвилина,

Його буває навіть жаль.

А ближче підійдеш -

МОСКАЛЬ.
(Ян Таксюр).

"Ти москаля в двері, а він у вікно лізе".
показать весь комментарий
29.10.2025 20:57 Ответить
 
 