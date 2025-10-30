Правоохранители разоблачили "Юнармию" в Донецкой области: руководители ячейки привлекли более 6 тыс. украинских детей

Украинские правоохранители задокументировали деятельность руководителей ячейки "Юнармии" на оккупированной части Донецкой области, где россияне готовили детей к участию в боевых действиях.

Об этом сообщают Национальная полиция и Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под видом "военно-патриотического" воспитания детей обучали строевой подготовке, работе с оружием, тактике боя и проводили идеологическую обработку, формируя враждебные настроения к Украине. В систему привлекали детей из Донецка и прилегающих населенных пунктов, а впоследствии - и из оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

Следователи установили иерархию причастных к вербовке. Судебно-лингвистические и семантико-текстуальные экспертизы подтвердили, что деятельность "Юнармии" выходит за пределы культурно-воспитательной работы и используется как инструмент пропаганды и подготовки будущих солдат. Согласно документам организации, ее целью является охват широких масс детей и привлечение части "юнармейцев" к службе в вооруженных формированиях РФ.

Привлечение украинских детей

В течение 2019-2025 годов руководитель донецкой ячейки и шесть местных лидеров привлекли более 6 тысяч украинских детей, обещая льготы и карьерные возможности в вооруженных силах РФ. Зафиксированы случаи, когда воспитанники "Юнармии" позже вступали в ряды российских войск, и некоторые погибли на фронте.

Подозрения получили десять фигурантов, их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УК (военное преступление организованной группой) и ч. 3 ст. 436-2 УК (оправдание вооруженной агрессии РФ). Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Привлечение несовершеннолетних к военным действиям является нарушением международного гуманитарного права, в частности статьи 51 Женевской конвенции. "Юнармию" уже внесли в санкционные списки ЕС, США и Украины.

Напомним, 12 мая Россия подписала официальное соглашение о сотрудничестве с "юнармейцами" на временно оккупированной территории Донецкой области.

