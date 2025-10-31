РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9837 посетителей онлайн
Новости Государственная измена
949 9

Задержан экс-депутат горсовета Одессы Чернов, который в 2014 году призывал РФ защитить "русскоязычное население"

Задержан бывший депутат Одесского городского совета. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в государственной измене.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По данным следствия, в конце февраля 2014 года депутат сговорился с представителями политических структур РФ и организовал в Одессе массовое пророссийское мероприятие. На нем участники призвали руководство РФ ввести войска на территорию Украины, чтобы "защитить права русскоязычного населения".

Читайте также: Российскому судье Магомадову, который отправляет пленных нацгвардейцев в тюрьмы РФ, сообщено о подозрении, - СБУ

Отмечается, что он поддерживал связь с представителями РФ, передавал им информацию об общественно-политической ситуации в регионе и координировал деятельность подконтрольных организаций, действовавших под видом "защиты интересов русскоязычных граждан".

Также он публично поддерживал проведение псевдореферендума в оккупированном Крыму и призывал к аналогичным действиям в Одессе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудница банка в Одессе передавала ФСБ информацию о клиентах-военных, - СБУ. ФОТОрепортаж

Экс-депутат, находясь на территории РФ, участвовал в публичных мероприятиях, во время которых одобрял действия РФ против Украины.

Его задержали 29 октября. Сейчас он находится под стражей. Экс-депутату сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины), государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и совершении этих действий по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 УК Украины).

О ком идет речь?

Вероятно, речь идет о Валентине Чернове, который был участником "Антимайдана" и лидером ОО "Единая Одесса".

Задержан экс-депутат Чернов по подозрению в госизмене

По данным ГБР, Чернов был руководителем Южного округа Координационного совета организаций российских соотечественников (КРОРС). Эта структура была непосредственно причастна к провокациям, которые привели к трагическим событиям в Одессе в мае 2014 года.

Читайте: Уехал в РФ, где выступал на пропагандистских каналах: будут судить медиа-соратника Медведчука Молчанова, - СБУ

Автор: 

Одесса (8082) Одесская область (3928) государственная измена (1645) подозрение (587) Одесский район (341)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво, де його затрмали?
показать весь комментарий
31.10.2025 11:53 Ответить
11 років....що сталося? треба покази на Труханова?
показать весь комментарий
31.10.2025 11:55 Ответить
Саме так. Почали трясти труханівську мафію.
показать весь комментарий
31.10.2025 11:57 Ответить
фікція від зельоних гнид .. якби його за справу 2014р. хотіли затримати то не затримували би АЖ в 2025

це просто формальний привід..а скоріше за все поділ чогось, або ж зельоній гниді якійсь дорогу перейшов
показать весь комментарий
31.10.2025 11:55 Ответить
Не минуло і 11років --затримали А що робили раніше ?
показать весь комментарий
31.10.2025 11:57 Ответить
А коли буде затримано депутата бужанського,який щось там кукурікає про "мовний апартеїд"?
показать весь комментарий
31.10.2025 11:58 Ответить
Нема ніякого російськомовного населення, є підеромовні. В россіі підероязичні.
показать весь комментарий
31.10.2025 12:00 Ответить
Це в рамках захоплення Одеси Шапітолієм.

6 років ЗЄрмаків Труханов та його бандюки повністю влаштовували, а тут така бурхлива діяльність.
показать весь комментарий
31.10.2025 12:00 Ответить
Оперативно, ще пройде років 20 і може розслідують події 2 травня 2014 року. Міжіншим, міжнародний суд осудив Україну. як державу, за нерозслідування цих подій.
показать весь комментарий
31.10.2025 12:06 Ответить
 
 