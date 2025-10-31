Задержан экс-депутат горсовета Одессы Чернов, который в 2014 году призывал РФ защитить "русскоязычное население"
Задержан бывший депутат Одесского городского совета. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в государственной измене.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По данным следствия, в конце февраля 2014 года депутат сговорился с представителями политических структур РФ и организовал в Одессе массовое пророссийское мероприятие. На нем участники призвали руководство РФ ввести войска на территорию Украины, чтобы "защитить права русскоязычного населения".
Отмечается, что он поддерживал связь с представителями РФ, передавал им информацию об общественно-политической ситуации в регионе и координировал деятельность подконтрольных организаций, действовавших под видом "защиты интересов русскоязычных граждан".
Также он публично поддерживал проведение псевдореферендума в оккупированном Крыму и призывал к аналогичным действиям в Одессе.
Экс-депутат, находясь на территории РФ, участвовал в публичных мероприятиях, во время которых одобрял действия РФ против Украины.
Его задержали 29 октября. Сейчас он находится под стражей. Экс-депутату сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины), государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и совершении этих действий по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 УК Украины).
О ком идет речь?
Вероятно, речь идет о Валентине Чернове, который был участником "Антимайдана" и лидером ОО "Единая Одесса".
По данным ГБР, Чернов был руководителем Южного округа Координационного совета организаций российских соотечественников (КРОРС). Эта структура была непосредственно причастна к провокациям, которые привели к трагическим событиям в Одессе в мае 2014 года.
