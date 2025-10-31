Затримано ексдепутата міськради Одеси Чернова, який у 2014 закликав РФ захистити "російськомовне населення"

Затримано колишнього депутата Одеської міської ради. Його підозрюють у посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у держзраді.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За даними слідства, наприкінці лютого 2014 року депутат змовився із представниками політичних структур РФ та організував в Одесі масовий проросійський захід. На ньому учасники закликали керівництво РФ ввести війська на територію України, щоб "захистити права російськомовного населення".

Читайте також: Російському судді Магомадову, який відправляє полонених нацгвардійців до тюрем РФ, повідомлено про підозру, - СБУ

Зазначається, що він підтримував зв’язок із представниками РФ, передавав їм інформацію про суспільно-політичну ситуацію в регіоні та координував діяльність підконтрольних організацій, що діяли під виглядом "захисту інтересів російськомовних громадян".

Також він публічно підтримував проведення псевдореферендуму в окупованому Криму та закликав до аналогічних дій в Одесі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працівниця банку в Одесі передавала ФСБ інформацію про клієнтів-військових, - СБУ. ФОТОрепортаж

Ексдепутат, перебуваючи на території РФ, брав участь у публічних заходах, під час яких схвалював дії РФ проти України.

Його затримали 29 жовтня. Наразі він перебуває під вартою. Ексдепутату повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України), державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та вчиненні цих дій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 КК України).

Про кого йдеться?

Ймовірно, йдеться про Валентина Чернова, який був учасником "Антимайдану" та лідером ГО "Єдина Одеса".

За даними ДБР, Чернов був керівником Південного округу Координаційної Ради організацій російських співвітчизників (КРОРС). Ця структура була безпосередньо причетна до провокацій, які призвели до трагічних подій в Одесі у травні 2014 року.

Читайте: Виїхав до РФ, де виступав на пропагандистських каналах: судитимуть медіа-соратника Медведчука Молчанова, - СБУ