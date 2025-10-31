УКР
Затримано ексдепутата міськради Одеси Чернова, який у 2014 закликав РФ захистити "російськомовне населення"

Затримано колишнього депутата Одеської міської ради. Його підозрюють у посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у держзраді.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За даними слідства, наприкінці лютого 2014 року депутат змовився із представниками політичних структур РФ та організував в Одесі масовий проросійський захід. На ньому учасники закликали керівництво РФ ввести війська на територію України, щоб "захистити права російськомовного населення".

Читайте також: Російському судді Магомадову, який відправляє полонених нацгвардійців до тюрем РФ, повідомлено про підозру, - СБУ

Зазначається, що він підтримував зв’язок із представниками РФ, передавав їм інформацію про суспільно-політичну ситуацію в регіоні та координував діяльність підконтрольних організацій, що діяли під виглядом "захисту інтересів російськомовних громадян".

Також він публічно підтримував проведення псевдореферендуму в окупованому Криму та закликав до аналогічних дій в Одесі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працівниця банку в Одесі передавала ФСБ інформацію про клієнтів-військових, - СБУ. ФОТОрепортаж

Ексдепутат, перебуваючи на території РФ, брав участь у публічних заходах, під час яких схвалював дії РФ проти України.

Його затримали 29 жовтня. Наразі він перебуває під вартою. Ексдепутату повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України), державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та вчиненні цих дій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 КК України).

Про кого йдеться?

Ймовірно, йдеться про Валентина Чернова, який був учасником "Антимайдану" та лідером ГО "Єдина Одеса".

Затримано ексдепутата Чернова за підозрою у держзраді

За даними ДБР, Чернов був керівником Південного округу Координаційної Ради організацій російських співвітчизників (КРОРС). Ця структура була безпосередньо причетна до провокацій, які призвели до трагічних подій в Одесі у травні 2014 року.

Читайте: Виїхав до РФ, де виступав на пропагандистських каналах: судитимуть медіа-соратника Медведчука Молчанова, - СБУ

Автор: 

Топ коментарі
+7
11 років....що сталося? треба покази на Труханова?
показати весь коментар
31.10.2025 11:55 Відповісти
+5
Цікаво, де його затрмали?
показати весь коментар
31.10.2025 11:53 Відповісти
+5
А коли буде затримано депутата бужанського,який щось там кукурікає про "мовний апартеїд"?
показати весь коментар
31.10.2025 11:58 Відповісти
Цікаво чи зможуть його реально посадити обвинувачувальним вироком суду, чи знову не вистачить доказів у нікчемного слідства. В Одесі потрібно притягнути до відповідальності тисячі працівників правоохоронних органів, прокуратури, СБУ, ДСНС, місцевої влади які організували збройний заколот в травні 2014 року. Досі вони всі на свободі і не відповіли за вбивства одеситів та гостей міста 2 травня 2014 року!
показати весь коментар
31.10.2025 12:26 Відповісти
Саме так. Почали трясти труханівську мафію.
показати весь коментар
31.10.2025 11:57 Відповісти
фікція від зельоних гнид .. якби його за справу 2014р. хотіли затримати то не затримували би АЖ в 2025

це просто формальний привід..а скоріше за все поділ чогось, або ж зельоній гниді якійсь дорогу перейшов
показати весь коментар
31.10.2025 11:55 Відповісти
Не минуло і 11років --затримали А що робили раніше ?
показати весь коментар
31.10.2025 11:57 Відповісти
Нема ніякого російськомовного населення, є підеромовні. В россіі підероязичні.
показати весь коментар
31.10.2025 12:00 Відповісти
Це в рамках захоплення Одеси Шапітолієм.

6 років ЗЄрмаків Труханов та його бандюки повністю влаштовували, а тут така бурхлива діяльність.
показати весь коментар
31.10.2025 12:00 Відповісти
Оперативно, ще пройде років 20 і може розслідують події 2 травня 2014 року. Міжіншим, міжнародний суд осудив Україну. як державу, за нерозслідування цих подій.
показати весь коментар
31.10.2025 12:06 Відповісти
Якщо треба вигадати якусь кримінальну справу як на Червінського чи Кудрицького то робится дуже швидко ,а ось з ворогами справа складніша ось цього виродка аж на 12 році ,а в ВР сидят вороги як бужанський ,бойко,та інша проросійська наволоч її ніхто не помічає ,ну а що до друзів президента за корупцію тут взагалі підключили СБУ щоб їх відмити.
показати весь коментар
31.10.2025 12:23 Відповісти
 
 