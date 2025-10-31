Украина призывает расследовать каждый случай попадания подсанкционного оружия в Россию, - посол Плахотнюк

Украина призывает к тщательному расследованию каждого случая, когда Россия получает подсанкционное вооружение или военные технологии, даже опосредованно через третьи страны.

Об этом заявил посол Украины в Канаде Андрей Плахотнюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Каждый случай, когда оружие, военное снаряжение и технологии попадают в Россию, даже опосредованно через третьи страны, должен подробно расследоваться в тесной координации между союзниками", - подчеркнул дипломат, комментируя информацию об использовании российскими оккупантами современного канадского огнестрельного оружия против украинцев.

Плахотнюк добавил, что Украина поддерживает усиление санкционного контроля, в частности путем более тщательного отслеживания конечных потребителей, чтобы предотвратить попадание в государство-агрессор технологий двойного назначения.

"Украина очень ценит последовательные и решительные усилия Канады по поддержанию сильного санкционного давления на Россию. Ограничительные меры Канады - одни из самых жестких в мире и играют важную роль в совместных международных усилиях по прекращению полномасштабной российской агрессии против Украины", - отметил он.

Что предшествовало?

Ранее издание Global News обнародовало материал, в котором рассказало, что, несмотря на санкции, запрещающие военный экспорт в Россию, канадское огнестрельное оружие все равно попадает в РФ.

В российских соцсетях, по данным журналистов, публиковали фото винтовок, изготовленных в Канаде.

МИД Канады, говорилось в материале, объяснило наличие подсанкционного оружия в России тем, что его могли захватить на поле боя.

Президент компании Cadex, производящей снайперские винтовки, заявил, что компания соблюдает санкционное законодательство.

Канада проверяет информацию СМИ о том, что оружие их производства оказалось в России.

