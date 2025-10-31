Україна закликає розслідувати кожен випадок потрапляння підсанкційної зброї до Росії, - посол Плахотнюк

Україна закликає до ретельного розслідування кожного випадку, коли Росія отримує підсанкційне озброєння або військові технології, навіть опосередковано через треті країни.

Про це заявив посол України в Канаді Андрій Плахотнюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кожен випадок, коли зброя й військове спорядження та технології потрапляють до Росії, навіть опосередковано через треті країни, повинен детально розслідуватися у тісній координації між союзниками", - наголосив дипломат, коментуючи інформацію про використання російськими окупантами сучасної канадської вогнепальної зброї проти українців.

Плахотнюк додав, що Україна підтримує посилення санкційного контролю, зокрема шляхом ретельнішого відстеження кінцевих споживачів, аби запобігти потраплянню до держави-агресора технологій подвійного призначення.

"Україна дуже цінує послідовні й рішучі зусилля Канади із підтримки сильного санкційного тиску на Росію. Обмежувальні заходи Канади - одні із найжорсткіших у світі й виконують важливу роль у спільних міжнародних зусиллях із припинення повномасштабної російської агресії проти України", - зазначив він.

Що передувало?

Раніше видання Global News оприлюднило матеріал, в якому розповіло, що попри санкції, що забороняються військовий експорт до Росії, канадська вогнепальна зброя все одно опиняється у РФ.

У російських соцмережах, за даними журналістів, публікували фото гвинтівок, виготовлених у Канаді.

МЗС Канади, йшлося в матеріалі, пояснило наявність підсанкційної зброї у Росії тим, що її могли захопити на полі бою.

Президент компанії Cadex, що виготовляє снайперські гвинтівки, заявив, що компанія дотримується санкційного законодавства.

Канада перевіряє інформацію ЗМІ про те, що зброя їхнього виробництва опинилася у Росії.

