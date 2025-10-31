Пентагон одобрил поставки Украине ракет Tomahawk. Окончательное решение за Трампом, - CNN

Пентагон дал Белому дому "зеленый свет" на передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk после оценки, что это не окажет негативного влияния на запасы США. Окончательное политическое решение в руках Дональда Трампа.

Об этом пишет CNN со ссылкой на трех чиновников из США и Европы, осведомленных об этом вопросе, передает Цензор.НЕТ.

Решение Пентагона

Ранее в этом месяце во время рабочего обеда с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме Трамп заявил, что он бы не хотел предоставлять ракеты Украине, поскольку "мы не хотим отдавать то, что нам нужно для защиты нашей страны".

Объединенный штаб сообщил Белому дому о своей оценке в начале этого месяца, непосредственно перед встречей Трампа с Зеленским, который настаивал на предоставлении ракет для более эффективного поражения нефтяных и энергетических объектов в глубине России. "Томагавки" имеют дальность около 1000 миль.

Эта оценка ободрила европейских союзников США, которые считают, что теперь у США меньше поводов не предоставлять ракеты, заявили два европейских чиновника. Трамп также заявил за несколько дней до встречи с Зеленским, что США имеют "много Томагавков", которые потенциально могут предоставить Украине.

Опасения США по поводу "Томагавков"

Поэтому американские и европейские чиновники были удивлены, когда через несколько дней Трамп резко изменил свою позицию, заявив во время вступительного слова на рабочем обеде в Белом доме с Зеленским, что США "нужны" "Томагавки". Затем он сказал Зеленскому за закрытыми дверями, что США не будут предоставлять их — по крайней мере, пока.

Хотя Пентагон не испытывает беспокойства по поводу запасов, американские военные чиновники все еще пытаются решить, как Украина будет учиться пользоваться ракетами и развертывать их, сообщили чиновники.

Источники добавили, что для эффективного использования ракет Украиной еще нужно решить несколько оперативных вопросов.

Один из нерешенных вопросов заключается в том, как Украина будет запускать ракеты, если США их предоставят.

Томагавки чаще всего запускаются с надводных кораблей или подводных лодок, но ВМС Украины сильно истощены, поэтому ракеты, вероятно, придется запускать с суши. Корпус морской пехоты и армия разработали наземные пусковые установки, которые можно было бы предоставить Украине.

Альтернатива Томагавкам

Но даже если США не захотят предоставлять пусковые установки, европейские чиновники считают, что Украина сможет найти обходной путь.

Один из чиновников отметил, что украинские инженеры смогли разработать обходной путь для использования ракет Storm Shadow, предоставленных Великобританией, которые изначально были разработаны для использования современными самолетами НАТО и должны были быть интегрированы в устаревший парк истребителей советской эпохи Украины.

