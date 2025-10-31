Пентагон схвалив постачання Україні ракет Tomahawk. Остаточне рішення за Трампом, - CNN

Пентагон дав Білому дому "зелене світло" на передачу Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk після оцінки, що це не матиме негативного впливу на запаси США. Остаточне політичне рішення в руках Дональда Трампа.

Про це пише CNN із посиланням на трьох посадовців із США та Європи, обізнаних з цим питанням, передає Цензор.НЕТ.

Рішення Пентагону

Раніше цього місяця під час робочого обіду з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі Трамп заявив, що він би не хотів надавати ракети Україні, оскільки "ми не хочемо віддавати те, що нам потрібно для захисту нашої країни".

Об'єднаний штаб повідомив Білий дім про свою оцінку на початку цього місяця, безпосередньо перед зустріччю Трампа із Зеленським, який наполягав на наданні ракет для більш ефективного ураження нафтових і енергетичних об'єктів у глибині Росії. "Томагавки" мають дальність близько 1000 миль.

Ця оцінка підбадьорила європейських союзників США, які вважають, що тепер у США є менше приводів не надавати ракети, заявили два європейські чиновники. Трамп також заявив за кілька днів до зустрічі із Зеленським, що США мають "багато Томагавків", які потенційно можуть надати Україні.

Побоювання США щодо "Томагавків"

Тому американські та європейські чиновники були здивовані, коли через кілька днів Трамп різко змінив свою позицію, заявивши під час вступного слова на робочому обіді в Білому домі з Зеленським, що США "потрібні" "Томагавки". Потім він сказав Зеленському за закритими дверима, що США не надаватимуть їх — принаймні, поки що.

Хоча Пентагон не має занепокоєнь щодо запасів, американські військові чиновники все ще намагаються вирішити, як Україна буде навчатись користуватися ракетами та розгортати їх, повідомили чиновники.

Джерела додали, що для ефективного використання ракет Україною ще потрібно вирішити кілька оперативних питань.

Одне з невирішених питань полягає в тому, як Україна буде запускати ракети, якщо США їх нададуть.

Томагавки найчастіше запускаються з надводних кораблів або підводних човнів, але ВМС України сильно виснажені, тому ракети, ймовірно, доведеться запускати з суші. Корпус морської піхоти та армія розробили наземні пускові установки, які можна було б надати Україні.

Альтернатива Томагавкам

Але навіть якщо США не захочуть надавати пускові установки, європейські чиновники вважають, що Україна зможе знайти обхідний шлях.

Один з чиновників зазначив, що українські інженери змогли розробити обхідний шлях для використання ракет Storm Shadow, наданих Великобританією, які спочатку були розроблені для використання сучасними літаками НАТО і мали бути інтегровані в застарілий парк винищувачів радянської епохи України.

