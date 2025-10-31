УКР
Пентагон схвалив постачання Україні ракет Tomahawk. Остаточне рішення за Трампом, - CNN

Пентагон схвалив надання Україні ракет Томагавк

Пентагон дав Білому дому "зелене світло" на передачу Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk після оцінки, що це не матиме негативного впливу на запаси США. Остаточне політичне рішення в руках Дональда Трампа.

Про це пише CNN із посиланням на трьох посадовців із США та Європи, обізнаних з цим питанням, передає Цензор.НЕТ.

Рішення Пентагону

Раніше цього місяця під час робочого обіду з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі Трамп заявив, що він би не хотів надавати ракети Україні, оскільки "ми не хочемо віддавати те, що нам потрібно для захисту нашої країни".

Об'єднаний штаб повідомив Білий дім про свою оцінку на початку цього місяця, безпосередньо перед зустріччю Трампа із Зеленським, який наполягав на наданні ракет для більш ефективного ураження нафтових і енергетичних об'єктів у глибині Росії. "Томагавки" мають дальність близько 1000 миль.

Ця оцінка підбадьорила європейських союзників США, які вважають, що тепер у США є менше приводів не надавати ракети, заявили два європейські чиновники. Трамп також заявив за кілька днів до зустрічі із Зеленським, що США мають "багато Томагавків", які потенційно можуть надати Україні.

Побоювання США щодо "Томагавків"

Тому американські та європейські чиновники були здивовані, коли через кілька днів Трамп різко змінив свою позицію, заявивши під час вступного слова на робочому обіді в Білому домі з Зеленським, що США "потрібні" "Томагавки". Потім він сказав Зеленському за закритими дверима, що США не надаватимуть їх — принаймні, поки що.

Хоча Пентагон не має занепокоєнь щодо запасів, американські військові чиновники все ще намагаються вирішити, як Україна буде навчатись користуватися ракетами та розгортати їх, повідомили чиновники.

Джерела додали, що для ефективного використання ракет Україною ще потрібно вирішити кілька оперативних питань.

Одне з невирішених питань полягає в тому, як Україна буде запускати ракети, якщо США їх нададуть.

Томагавки найчастіше запускаються з надводних кораблів або підводних човнів, але ВМС України сильно виснажені, тому ракети, ймовірно, доведеться запускати з суші. Корпус морської піхоти та армія розробили наземні пускові установки, які можна було б надати Україні.

Альтернатива Томагавкам

Але навіть якщо США не захочуть надавати пускові установки, європейські чиновники вважають, що Україна зможе знайти обхідний шлях.

Один з чиновників зазначив, що українські інженери змогли розробити обхідний шлях для використання ракет Storm Shadow, наданих Великобританією, які спочатку були розроблені для використання сучасними літаками НАТО і мали бути інтегровані в застарілий парк винищувачів радянської епохи України.

+16
Все. Забудьте про Фламінгов.

Будемо знов про Томагавки мріяти. 😁
31.10.2025 19:30 Відповісти
+11
31.10.2025 19:34 Відповісти
+5
Трамп не дасть - скаже мені з путлєром потрібно перебазарити а тут Томагавки на рашку летять - нестиковочка
31.10.2025 19:46 Відповісти
ще не рік пройде поки до тих Томагавків пускові зроблять - на них перед нами в черзі японці і німці
показати весь коментар
31.10.2025 19:34 Відповісти
А ще трампон почне вити, що для роботи з томагавками треьа 100500 років вчитись..а інструкторів він не дасть..
показати весь коментар
31.10.2025 20:13 Відповісти
*****.
"Зірка смерті" реальніша за Фламінгов. Треба ж чимось годувати охлос.
показати весь коментар
31.10.2025 20:28 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2025 19:35 Відповісти
Сша вже стала країною якою править диктатор. Тому те що там пентагон чи конгрес схвалив нікого вже не цікавить. Як диктатор Тампон скаже так і буде. А Тампон зараз дивиться чия візьме на фронтах і по ударам в тилу тому і буде допомагати
показати весь коментар
31.10.2025 19:30 Відповісти
Нема, до диктатора Трампу дуже далеко ще.
показати весь коментар
31.10.2025 20:49 Відповісти
Классно Пентагон отомстил Трампу
За смену вывески!
Молодцы, пацаны! Красивая игра...
показати весь коментар
31.10.2025 19:32 Відповісти
як шо дійсно трамп не з'їде з теми про Томагавки ...китай зупинить війну, за тиждень в Україні ...
показати весь коментар
31.10.2025 19:34 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2025 19:34 Відповісти
Якщо Трамп ухвалить рішення на користь України, значить не дарма лизали опозиціонери з Чернігова з перейменуванням скверу.
показати весь коментар
31.10.2025 19:35 Відповісти
Нова серія фантастичного серіалу "Трамп фанат України" під'їхала.
показати весь коментар
31.10.2025 19:36 Відповісти
За 2-3 тижні схвалить.
показати весь коментар
31.10.2025 19:42 Відповісти
Основний привід не надавати ракети лишився, сидить у зеленому кріслі
показати весь коментар
31.10.2025 19:44 Відповісти
Щас как решит. Всем уже страшно.
показати весь коментар
31.10.2025 19:45 Відповісти
Давай *****, ще трохи "полякай" діда ядеркой...
показати весь коментар
31.10.2025 19:48 Відповісти
Шось я таке вже чув 2-3 тижні тому. Мабуть Трапм оголосить що зачекає на ще 2 тижні для "мирних переговорів" щоб х*йло могло далі х*ярити по Україні і Покровськ захопити
показати весь коментар
31.10.2025 19:53 Відповісти
Як полетять томагавки, через синєє море, в новоросійськ, бомбити нафтові термінали, отоді я вже повірю...
показати весь коментар
31.10.2025 19:54 Відповісти
Рудий зараз почне рукі викручувати. Це падло ще те.
показати весь коментар
31.10.2025 19:55 Відповісти
Тампон тепер як воша на грибіці буде викручуватись перед ******.
показати весь коментар
31.10.2025 19:55 Відповісти
"Краснов" з під контролю не вийде.
показати весь коментар
31.10.2025 20:03 Відповісти
Якщо остаточне рішення за трампаксом , значить не буде ніякого рішення .
показати весь коментар
31.10.2025 20:05 Відповісти
прогиб зафиксирован!)
показати весь коментар
31.10.2025 20:16 Відповісти
У понеділок: "Які томагавки? Хто вам таке сказав? Ні, ви неправильно зрозуміли. Все абсолютно навпаки."
показати весь коментар
31.10.2025 20:18 Відповісти
Шапито, 2 серия... В главной роли - алкаш Хексет...
показати весь коментар
31.10.2025 20:25 Відповісти
я вже давно схвалив, тепер слово за Трампом
показати весь коментар
31.10.2025 20:43 Відповісти
Хтось притомний може повірити що алкаш з Fox News перекинув гранчак віскі і самостійно щось там схвалив?
показати весь коментар
31.10.2025 20:45 Відповісти
оце квест)
показати весь коментар
31.10.2025 21:15 Відповісти
"Про це https://edition.cnn.com/2025/10/31/politics/pentagon-tomahawks-trump-ukraine пише CNN із посиланням на трьох посадовців із США та Європи, обізнаних з цим питанням"

I ти пиши.
показати весь коментар
31.10.2025 21:30 Відповісти
Німці так само з Taurus дразнилися.
показати весь коментар
31.10.2025 21:36 Відповісти
 
 