Россияне нанесли два авиаудара по Константиновке: один погибший и один пострадавший

В Константиновке на Донетчине российские войска нанесли два авиаудара управляемыми авиабомбами ФАБ-250. Вследствие первой атаки погиб человек, еще один получил ранения. Разрушениям подверглись многоетажные дома и частные дома.

Об этом начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов сообщил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Первый авиаудар ФАБ-250

"Первый авиаудар ФАБ-250 со стороны российских оккупантов привел к гибели человека, получившего телесные повреждения, несовместимые с жизнью", - написал Горбунов.

Отмечается, что взрывной волной повреждены семь частных домов, часть из них подверглась значительным разрушениям.

Второй авиаудар ФАБ-250

Впоследствии противник нанес повторный авиаудар тем же оружием. Вследствие этого ранения получил еще один человек, который самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу в Дружковке.

Повреждены два многоэтажных жилых дома.

"Константиновка остается одной из прифронтовых громад Донецкой области, которая постоянно подвергается вражеским атакам. Вражеские удары по гражданской инфраструктуре в очередной раз демонстрируют, что оккупанты сознательно целятся по мирному населению", - подчеркнул чиновник.

