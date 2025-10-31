Сутки в Донецкой области: восемь погибших и 19 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские удары поразили 9 населенных пунктов Донецкой области, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
Покровский район
В результате попаданий БПЛА "Герань-2" в Доброполье поврежден многоквартирный дом, в Белозерском – гараж.
Краматорский район
Трое погибших и трое раненых – в Славянске. Враг нанес удар по городу РСЗО "Смерч" и дроном, повредил 11 многоквартирных домов, кафе, почту, котельную, учебное заведение, три автомобиля и прицеп.
В Николаевке Россия атаковала энергетический объект – погибли двое работников, шестеро получили ранения.
Пять управляемых бомб оккупанты сбросили на Константиновку – убили двух гражданских лиц, шесть человек травмированы. Повреждены 16 частных домов.
В Лимане повреждено административное здание, в Райгородке – два жилых дома, в Пыскуновке – магазин.
Удары по Краматорску
По Краматорску россияне нанесли ракетный удар с помощью "Искандер-М" и двух БПЛА "Герань-2" – убили одного гражданского, еще четырех ранили. Повреждены 2 многоквартирных и 13 частных домов, гражданский автомобиль.
Как сообщили в ГСЧС Украины, за прошедшие сутки во время обследования территорий в Краматорском районе саперы обнаружили и уничтожили 12 взрывоопасных предметов
Бахмутский район
В Северске повреждены 6 домов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль