Сутки в Донецкой области: восемь погибших и 19 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские удары поразили 9 населенных пунктов Донецкой области, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Покровский район

В результате попаданий БПЛА "Герань-2" в Доброполье поврежден многоквартирный дом, в Белозерском – гараж.

Краматорский район

Трое погибших и трое раненых – в Славянске. Враг нанес удар по городу РСЗО "Смерч" и дроном, повредил 11 многоквартирных домов, кафе, почту, котельную, учебное заведение, три автомобиля и прицеп.

В Николаевке Россия атаковала энергетический объект – погибли двое работников, шестеро получили ранения.

Пять управляемых бомб оккупанты сбросили на Константиновку – убили двух гражданских лиц, шесть человек травмированы. Повреждены 16 частных домов.

В Лимане повреждено административное здание, в Райгородке – два жилых дома, в Пыскуновке – магазин.

Удары по Краматорску

По Краматорску россияне нанесли ракетный удар с помощью "Искандер-М" и двух БПЛА "Герань-2" – убили одного гражданского, еще четырех ранили. Повреждены 2 многоквартирных и 13 частных домов, гражданский автомобиль.

Как сообщили в ГСЧС Украины, за прошедшие сутки во время обследования территорий в Краматорском районе саперы обнаружили и уничтожили 12 взрывоопасных предметов

Бахмутский район

В Северске повреждены 6 домов.

обстрел (30272) Донецкая область (11138) Бахмутский район (656) Краматорский район (804) Покровский район (1156) Северск (163) Константиновка (1957) Николаевка (15) Райгородок (9) Славянск (2676) Белозерское (22) Доброполье (117) Лиман (122)
