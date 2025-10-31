УКР
Доба на Донеччині: вісім загиблих та 19 поранених. ФОТОрепортаж

Російські удари вразили 9 населених пунктів Донеччини, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, є загиблі та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Покровський район

Внаслідок влучань БпЛА "Герань-2" у Добропіллі пошкоджено багатоквартирний будинок, у Білозерському – гараж.

Краматорський район

Троє загиблих і троє поранених – у Слов’янську. Ворог поцілив по місту РСЗВ "Смерч" і дроном, пошкодив 11 багатоквартирних будинків, кафе, пошту, котельню, заклад освіти, три автомобілі й причеп.

У Миколаївці Росія атакувала енергетичний об’єкт – загинули двоє працівників, шестеро зазнали поранень.

П’ять керованих бомб окупанти скинули на Костянтинівку – вбили двох цивільних осіб, шестеро людей травмовані. Пошкоджено 16 приватних будинків.

У Лимані пошкоджено адмінбудівлю, у Райгородку – два житлових будинки, в Пискунівці – магазин.

Удари по Краматорську

По Краматорську росіяни вдарили ракетою з "Іскандер-М" та двома БпЛА "Герань-2" – вбили цивільну особу, ще чотирьох поранили. Пошкоджено 2 багатоквартирних і 13 приватних будинків, цивільне авто.

Як повідомили у ДСНС України, протягом минулої доби під час обстеження територій у Краматорському районі сапери виявили та знищили 12 вибухонебезпечних предметів

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

Донеччина під вогнем: жертви та руйнування внаслідок атак
обстріл Донецька область Бахмутський район Краматорський район Покровський район Сіверськ Костянтинівка Миколаївка Райгородок Слов'янськ Білозерське Добропілля Лиман
