Доба на Донеччині: двоє людей загинуло і семеро зазнали поранень. ФОТОрепортаж

За 29 жовтня росіяни 20 разів обстріляли Донеччину, під ударом - 10 населених пунктів. Евакуйовано 274 людей, у тому числі 24 дитини. Зруйновано 23 цивільні об’єкти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

На Криворіжжя війська РФ скинули три бомби "КАБ-250" – одна людина загинула та одна травмована, пошкоджено 5 приватних будинків і магазин.

Краматорський район

Троє поранених – у Красноторці Краматорської громади. Ворог атакував селище з РСЗВ "Смерч", пошкодив 5 приватних будинків і автомобіль.

Дружківку росіяни обстріляли двічі – вбили цивільну особу, ще одну поранили. Пошкоджено три багатоквартирних будинки та колишній кінотеатр.

У Костянтинівці три FPV-дрони атакували цивільних – постраждали двоє жителів, пошкоджено два авто.

У Слов’янську внаслідок влучання трьох БпЛА "Герань-2" руйнувань зазнали 2 підприємства. У Привіллі пошкоджено об’єкт інфраструктури.

У Краматорську минулої доби пошкоджено 5 будинків; 30 жовтня о 04:00, російські війська, з застосуванням ОТРК "Іскандер", завдали удару по одному з мікрорайонів міста. Влучання відбулось по відкритій місцевості. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

Інформація щодо постраждалих, станом на восьму ранку, не надходила. Встановлюємо остаточні обсяги пошкоджень. Працюють всі відповідні служби.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 7 будинків.

