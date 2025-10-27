Доба на Донеччині: 2 загиблих і 3 поранених, під атакою – цивільна інфраструктура. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська обстрілювали населені пункти Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 27 жовтня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ

Краматорський район

У Лиманській громаді поранено 2 людини: у Брусівці та Калениках; у Щуровому пошкоджено адмінбудівлю. У Миколаївці 1 будинок зруйновано і 10 пошкоджено; у Райгородку зруйновано 2 будинки, пошкоджено 29. Пошкоджено приватні будинки у Краматорську, Біленькому і Комишувасі. В Андріївці пошкоджено авто. У Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена; у Кіндратівці пошкоджено 5 будинків. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і 2 автівки.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 10 будинків. Всього за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 66 людей, у тому числі 17 дітей.

Читайте: Доба на Запоріжжі: 701 ворожий удар, одна людина поранена, одна – загинула внаслідок атаки РФ. ФОТО









Читайте: Троє українських воїнів полонили сімох російських окупантів поблизу села Вільне на Донеччині. ВIДЕО