Сутки в Донецкой области: 2 погибших и 3 раненых, под атакой – гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж
В течение суток российские войска обстреливали населенные пункты Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 27 октября рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ
Краматорский район
В Лиманской громаде ранены 2 человека: в Брусовке и Калениках; в Щуровом повреждено админздание. В Николаевке 1 дом разрушен и 10 повреждены; в Райгородке разрушены 2 дома, повреждены 29. Повреждены частные дома в Краматорске, Беленьком и Камышевахе. В Андреевке повреждено авто. В Дружковке 1 человек погиб и 1 ранен; в Кондратовке повреждены 5 домов. В Константиновке погиб человек, повреждены многоэтажка, частный дом и 2 автомобиля.
Бахмутский район
В Северске повреждены 10 домов. Всего за сутки россияне 29 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 66 человек, в том числе 17 детей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль