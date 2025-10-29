У Костянтинівці залишаються 5 200 людей, ворог контролює всі під’їзні шляхи до міста,- ОВА

У місті Костянтинівка Донецької області залишаються 5 200 цивільних людей.

Про це в телеефірі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

Яка ситуація в місті?

За словами керівника ОВА, у місті відсутні газо-, водо- та електропостачання.

"У місті Костянтинівка залишаються зараз 5 200 людей, а у Костянтинівській громаді - 5 274 людини. У Костянтинівці немає ні газо-, ні водо-, ні електропостачання, тому опалювальний сезон там буде мегаскладним",- розповів Філашкін.

Окрім цього, у Костянтинівці вже неможливо отримати кваліфіковану медичну допомогу - для цього мешканці їдуть в інші міста.

Ворог контролює всі під’їзні шляхи

За словами Філашкіна, російські окупанти контролюють всі під’їзні шляхи до Костянтинівки.

Поліцейські з підрозділу "Білі янголи", рятувальники з ДСНС заїжджають у місто тільки після узгодження з військовими, - коли це дозволяє безпекова складова, - щоб допомогти людям виїхати.

