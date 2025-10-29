УКР
У Костянтинівці залишаються 5 200 людей, ворог контролює всі під’їзні шляхи до міста,- ОВА

костянтинівка

У місті Костянтинівка Донецької області залишаються 5 200 цивільних людей.

Про це в телеефірі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

Яка ситуація в місті?

За словами керівника ОВА, у місті відсутні газо-, водо- та електропостачання.

"У місті Костянтинівка залишаються зараз 5 200 людей, а у Костянтинівській громаді - 5 274 людини. У Костянтинівці немає ні газо-, ні водо-, ні електропостачання, тому опалювальний сезон там буде мегаскладним",- розповів Філашкін.

Окрім цього, у Костянтинівці вже неможливо отримати кваліфіковану медичну допомогу - для цього мешканці їдуть в інші міста.

Ворог контролює всі під’їзні шляхи

За словами Філашкіна, російські окупанти контролюють всі під’їзні шляхи до Костянтинівки. 

Поліцейські з підрозділу "Білі янголи", рятувальники з ДСНС заїжджають у місто тільки після узгодження з військовими, - коли це дозволяє безпекова складова, - щоб допомогти людям виїхати.

евакуація (2445) Донецька область (9950) Краматорський район (809) Костянтинівка (490)
Забудьте. То вже не наші.
показати весь коментар
29.10.2025 17:27 Відповісти
Хто хотів виїхати той виїхав. Так, є частина у яких тяжкохворі родичі. Але чогось мені здається шо то залишились ждуни кацапсячого "раю"
показати весь коментар
29.10.2025 17:31 Відповісти
Для медичної допомоги їдуть в інші міста (с) І, що дивно, повертаються назад у фронтове місто. І це не поодинокі випадки а 5 тисяч людей. Все більше і більше впевнююсь що Донбас буде Україна. Але домбасяни ні. Хай повертаються до рідних теренів. Без нашої української донбаської землі. Якось без ,,кармільцев,, впораємось.
показати весь коментар
29.10.2025 17:34 Відповісти
Майбутні "герої" пропагандистських роликів на к@ц@пії.
Ну наконец то!
Карашо что ви нас спасли.
Нам ети ... не разрешали думать на руцком і далі за текстом.
Хто на шару годує, того і в дупу цілують.
показати весь коментар
29.10.2025 17:48 Відповісти
Є ті хто не хоче бути бомжем та обузою
показати весь коментар
29.10.2025 17:50 Відповісти
Есть наверное тех кто ждёт плешивого. Но думаю не все. И старики которые не могут выехать. Есть люди которые не представляют себе жизнь вне своего дома. Не надо огульно судить всех
показати весь коментар
29.10.2025 17:52 Відповісти
У їхньому домі - не життя, а тільки смерть під час оборонних боїв. Але це вибір ждунів.
показати весь коментар
29.10.2025 17:55 Відповісти
 
 