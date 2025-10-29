В Константиновке остаются 5 200 человек, враг контролирует все подъездные пути к городу, - ОВА
В городе Константиновка Донецкой области остаются 5 200 гражданских лиц.
Об этом в телеэфире сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.
Какова ситуация в городе?
По словам главы ОГА, в городе отсутствует газо-, водо- и электроснабжение.
"В городе Константиновка сейчас остаются 5 200 человек, а в Константиновской громаде - 5 274 человека. В Константиновке нет ни газо-, ни водо-, ни электроснабжения, поэтому отопительный сезон там будет очень сложным", - рассказал Филашкин.
Кроме того, в Константиновке уже невозможно получить квалифицированную медицинскую помощь - для этого жители едут в другие города.
Враг контролирует все подъездные пути
По словам Филашкина, российские оккупанты контролируют все подъездные пути к Константиновке.
Полицейские из подразделения "Белые ангелы", спасатели из ГСЧС заезжают в город только после согласования с военными, - когда это позволяет безопасность, - чтобы помочь людям выехать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну наконец то!
Карашо что ви нас спасли.
Нам ети ... не разрешали думать на руцком і далі за текстом.
Хто на шару годує, того і в дупу цілують.