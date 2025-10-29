РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9933 посетителя онлайн
Новости Эвакуация из Константиновки
628 7

В Константиновке остаются 5 200 человек, враг контролирует все подъездные пути к городу, - ОВА

константиновка

В городе Константиновка Донецкой области остаются 5 200 гражданских лиц.

Об этом в телеэфире сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

Какова ситуация в городе?

По словам главы ОГА, в городе отсутствует газо-, водо- и электроснабжение.

"В городе Константиновка сейчас остаются 5 200 человек, а в Константиновской громаде - 5 274 человека. В Константиновке нет ни газо-, ни водо-, ни электроснабжения, поэтому отопительный сезон там будет очень сложным", - рассказал Филашкин.

Кроме того, в Константиновке уже невозможно получить квалифицированную медицинскую помощь - для этого жители едут в другие города.

Читайте также: Россияне ежедневно сбрасывают не менее 10 авиабомб на Константиновку, в городе остаются около 6 тыс. человек, - ОГА

Враг контролирует все подъездные пути

По словам Филашкина, российские оккупанты контролируют все подъездные пути к Константиновке.

Полицейские из подразделения "Белые ангелы", спасатели из ГСЧС заезжают в город только после согласования с военными, - когда это позволяет безопасность, - чтобы помочь людям выехать.

Читайте также: Эвакуация из Покровска почти невозможна, там остаются более 1,2 тыс. человек, - ОВА

Автор: 

эвакуация (2204) Донецкая область (11119) Краматорский район (800) Константиновка (1955)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Забудьте. То вже не наші.
показать весь комментарий
29.10.2025 17:27 Ответить
Хто хотів виїхати той виїхав. Так, є частина у яких тяжкохворі родичі. Але чогось мені здається шо то залишились ждуни кацапсячого "раю"
показать весь комментарий
29.10.2025 17:31 Ответить
Для медичної допомоги їдуть в інші міста (с) І, що дивно, повертаються назад у фронтове місто. І це не поодинокі випадки а 5 тисяч людей. Все більше і більше впевнююсь що Донбас буде Україна. Але домбасяни ні. Хай повертаються до рідних теренів. Без нашої української донбаської землі. Якось без ,,кармільцев,, впораємось.
показать весь комментарий
29.10.2025 17:34 Ответить
Майбутні "герої" пропагандистських роликів на к@ц@пії.
Ну наконец то!
Карашо что ви нас спасли.
Нам ети ... не разрешали думать на руцком і далі за текстом.
Хто на шару годує, того і в дупу цілують.
показать весь комментарий
29.10.2025 17:48 Ответить
Є ті хто не хоче бути бомжем та обузою
показать весь комментарий
29.10.2025 17:50 Ответить
Есть наверное тех кто ждёт плешивого. Но думаю не все. И старики которые не могут выехать. Есть люди которые не представляют себе жизнь вне своего дома. Не надо огульно судить всех
показать весь комментарий
29.10.2025 17:52 Ответить
У їхньому домі - не життя, а тільки смерть під час оборонних боїв. Але це вибір ждунів.
показать весь комментарий
29.10.2025 17:55 Ответить
 
 