Сутки в Донецкой области: два человека погибли и семь получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За 29 октября россияне 20 раз обстреляли Донецкую область, под ударом - 10 населенных пунктов. Эвакуировано 274 человека, в том числе 24 ребенка. Разрушено 23 гражданских объекта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

Покровский район

На Криворожье войска РФ сбросили три бомбы "КАБ-250" - один человек погиб и один травмирован, повреждены 5 частных домов и магазин.

Краматорский район

Трое раненых – в Красноторке Краматорской общины. Враг атаковал поселок из РСЗО "Смерч", повредил 5 частных домов и автомобиль.

Дружковку россияне обстреляли дважды – убили гражданское лицо, еще одного ранили. Повреждены три многоквартирных дома и бывший кинотеатр.

В Константиновке три FPV-дрона атаковали гражданских – пострадали двое жителей, повреждены два автомобиля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Константиновке остаются 5 200 человек, враг контролирует все подъездные пути к городу, – ОВА

В Славянске в результате попадания трех БПЛА "Герань-2" разрушениям подверглись 2 предприятия. В Приволье поврежден объект инфраструктуры.

В Краматорске за прошедшие сутки повреждены 5 домов; 30 октября в 04:00 российские войска, с применением ОТРК "Искандер", нанесли удар по одному из микрорайонов города. Попадание произошло по открытой местности. Повреждены частные и многоквартирные дома.
Информация о пострадавших, по состоянию на восьмую утра, не поступала. Устанавливаем окончательные объемы повреждений. Работают все соответствующие службы.

Удары по Краматорску

Бахмутский район

В Северске повреждены 7 домов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: 2 погибших и 3 раненых, под атакой – гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж

Краматорськ (2416) обстрел (30244) Донецкая область (11129) Бахмутский район (655) Краматорский район (802) Покровский район (1149) Северск (162) Дружковка (72) Константиновка (1956) Красноторка (3) Приволье (2) Славянск (2674) Криворожье (4)
