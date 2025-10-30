Сутки в Донецкой области: два человека погибли и семь получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За 29 октября россияне 20 раз обстреляли Донецкую область, под ударом - 10 населенных пунктов. Эвакуировано 274 человека, в том числе 24 ребенка. Разрушено 23 гражданских объекта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

Покровский район

На Криворожье войска РФ сбросили три бомбы "КАБ-250" - один человек погиб и один травмирован, повреждены 5 частных домов и магазин.

Краматорский район

Трое раненых – в Красноторке Краматорской общины. Враг атаковал поселок из РСЗО "Смерч", повредил 5 частных домов и автомобиль.

Дружковку россияне обстреляли дважды – убили гражданское лицо, еще одного ранили. Повреждены три многоквартирных дома и бывший кинотеатр.

В Константиновке три FPV-дрона атаковали гражданских – пострадали двое жителей, повреждены два автомобиля.

В Славянске в результате попадания трех БПЛА "Герань-2" разрушениям подверглись 2 предприятия. В Приволье поврежден объект инфраструктуры.

В Краматорске за прошедшие сутки повреждены 5 домов; 30 октября в 04:00 российские войска, с применением ОТРК "Искандер", нанесли удар по одному из микрорайонов города. Попадание произошло по открытой местности. Повреждены частные и многоквартирные дома.

Информация о пострадавших, по состоянию на восьмую утра, не поступала. Устанавливаем окончательные объемы повреждений. Работают все соответствующие службы.

Бахмутский район

В Северске повреждены 7 домов.

