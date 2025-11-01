Росіяни завдали два авіаудари по Костянтинівці: один загиблий і один постраждалий

У Костянтинівці на Донеччині російські війська завдали двох авіаударів керованими авіабомбами ФАБ-250. Внаслідок першої атаки загинула людина, ще одна зазнала поранень. Руйнувань зазнали житлові будинки та приватні оселі.

Про це начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Перший авіаудар ФАБ-250

"Перший авіаудар ФАБ-250 зі сторони російських окупантів призвів до загибелі людини, яка отримала тілесні ушкодження, не сумісні з життям", - написав Горбунов.

Зазначається, що вибуховою хвилею пошкоджено сім приватних будинків, частина з них зазнала значних руйнувань.

Другий авіаудар ФАБ-250

Згодом противник завдав повторного авіаудару тією ж зброєю.

Унаслідок цього поранення отримала ще одна людина, яка самостійно звернулася по медичну допомогу до лікарні у Дружківці.

Пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки.

"Костянтинівка залишається однією з прифронтових громад Донеччини, яка постійно зазнає ворожих атак. Ворожі удари по цивільній інфраструктурі черговий раз демонструють, що окупанти свідомо ціляться по мирному населенню", - наголосив посадовець.

