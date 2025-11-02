Силы беспилотных систем поразили пять подстанций в глубине России
Подразделения Первого отдельного центра Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины в ночь на воскресенье, 2 ноября, на территории России атаковали сразу пять подстанций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram.
Поражено 5 подстанций
"Если в кВ (киловольт), то 500, 500, 500... В течение прошедшей ночи Птицами СБС подковыряно 5 подстанций вплоть до Грязей, совокупной мощностью 5066 МВА (мегавольт-ампер). Одна из них - совместными усилиями с ССО", - написал Бровди.
Броде добавил, что результаты атак обнародует после доразведки Генштаб ВСУ.
Напомним, в ночь на 31 октября украинские военные нанесли ракетный удар по теплоэлектроцентрали в российском городе Орел. По данным ведомства, удар нанесли крылатыми ракетами "Нептун". Кроме ТЭЦ, под огонь попала электрическая подстанция Новобрянска.
Тобто виходить що ПС "Ліпєцкая" (1500 MVA) і ПС "Єлєцкая" (1200 MVA) не уражені??