РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Удары по энергетике в РФ
1 758 7

Силы беспилотных систем поразили пять подстанций в глубине России

зенитный дрон атакует российский беспилотник

Подразделения Первого отдельного центра Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины в ночь на воскресенье, 2 ноября, на территории России атаковали сразу пять подстанций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram.

Поражено 5 подстанций

"Если в кВ (киловольт), то 500, 500, 500... В течение прошедшей ночи Птицами СБС подковыряно 5 подстанций вплоть до Грязей, совокупной мощностью 5066 МВА (мегавольт-ампер). Одна из них - совместными усилиями с ССО", - написал Бровди.

Броде добавил, что результаты атак обнародует после доразведки Генштаб ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мадяр объявил набор в состав Сил беспилотных систем: открыто 15 тыс. новых вакансий. ВИДЕО

Напомним, в ночь на 31 октября украинские военные нанесли ракетный удар по теплоэлектроцентрали в российском городе Орел. По данным ведомства, удар нанесли крылатыми ракетами "Нептун". Кроме ТЭЦ, под огонь попала электрическая подстанция Новобрянска.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2275) Бровди Роберт Мадяр (63) Силы беспилотных систем (276) Удары по РФ (630)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна робота. Продовжуйте.
показать весь комментарий
02.11.2025 11:45 Ответить
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
02.11.2025 11:49 Ответить
а чого ж не пишуть, які ПС уражені? чи нєв'******* секрет?
Тобто виходить що ПС "Ліпєцкая" (1500 MVA) і ПС "Єлєцкая" (1200 MVA) не уражені??
показать весь комментарий
02.11.2025 12:01 Ответить
на все свій час
показать весь комментарий
02.11.2025 12:19 Ответить
ну так. До ПС "Ліпєцкая" і "Єлецкая" черга дійде у січні. Але це не точно. Може у квітні. Але тоді на черзі будуть інші проблеми.
показать весь комментарий
02.11.2025 12:58 Ответить
Часу якраз і немає. ураження неспівмірні і виправляти необхідно якнайшвидше, бо дупа буде.
показать весь комментарий
02.11.2025 13:29 Ответить
Та триста двадцять п*ять треба. Це ніжно для тої кількості яка працює.
показать весь комментарий
02.11.2025 13:26 Ответить
 
 