ВМС об ударе ВСУ по ТЭЦ в российском Орле: применены ракеты "Нептун"

В ночь на 31 октября украинские военные нанесли ракетный удар по теплоэлектроцентрали в российском городе Орел.

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, удар нанесли крылатыми ракетами "Нептун". Кроме ТЭЦ, под огонь попала электрическая подстанция Новобрянская.

В ВМС отметили, что оба объекта обеспечивали электроснабжение военных предприятий региона, поэтому их вывод из строя является серьезным ударом по логистике российских сил.

"Украинские военные продолжают демонстрировать, что ни один тыл врага не является безопасным", - заявили в ВМС.

Что предшествовало?

Напомним, телеграм-канал Astra сообщал, что в ночь на 31 октября в российском Орле и области объявили воздушную тревогу и ракетную опасность. Сирены прозвучали около 00:50, местные власти призвали жителей укрываться в помещениях без окон.

Позже неизвестные дроны атаковали ТЭЦ в Орле РФ.

