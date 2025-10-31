РУС
ВМС об ударе ВСУ по ТЭЦ в российском Орле: применены ракеты "Нептун"

Удары по регионам РФ

В ночь на 31 октября украинские военные нанесли ракетный удар по теплоэлектроцентрали в российском городе Орел.

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, удар нанесли крылатыми ракетами "Нептун". Кроме ТЭЦ, под огонь попала электрическая подстанция Новобрянская.

В ВМС отметили, что оба объекта обеспечивали электроснабжение военных предприятий региона, поэтому их вывод из строя является серьезным ударом по логистике российских сил.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина успешно поразила 160 объектов нефтепереработки РФ с начала года, - Малюк

"Украинские военные продолжают демонстрировать, что ни один тыл врага не является безопасным", - заявили в ВМС.

Что предшествовало?

Напомним, телеграм-канал Astra сообщал, что в ночь на 31 октября в российском Орле и области объявили воздушную тревогу и ракетную опасность. Сирены прозвучали около 00:50, местные власти призвали жителей укрываться в помещениях без окон.

Позже неизвестные дроны атаковали ТЭЦ в Орле РФ.

