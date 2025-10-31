ВМС про удар ЗСУ по ТЕЦ у російському Орлі: застосовано ракети "Нептун"
У ніч на 31 жовтня українські військові завдали ракетного удару по теплоелектроцентралі у російському місті Орел.
Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
За даними відомства, удар здійснили крилатими ракетами "Нептун". Крім ТЕЦ, під вогонь потрапила електрична підстанція Новобрянська.
У ВМС зазначили, що обидва об’єкти забезпечували електропостачання військових підприємств регіону, тому їхнє виведення з ладу є серйозним ударом по логістиці російських сил.
"Українські військові продовжують демонструвати, що жоден тил ворога не є безпечним", - заявили у ВМС.
Що передувало?
Нагадаємо, телеграм-канал Astra повідомляв, що у ніч на 31 жовтня в російському Орлі та області оголосили повітряну тривогу та ракетну небезпеку. Сирени пролунали близько 00:50, місцева влада закликала мешканців укриватися у приміщеннях без вікон.
Пізніше невідомі дрони атакували ТЕЦ в Орлі РФ.
У лютому 2019 року на виставці IDEX-2019 вперше показали макет наземного комплексу, передає https://prm.ua/boieprypasy-dlia-neptuniv-z-tsekhiv-kb-luch-vyvezly/ Прямий.
5 квітня 2019 року на полігоні на Одещині відбулися успішні випробування, повідомляє https://24tv.ua/neptun-raketniy-kompleks-harakteristiki-tsina-dalnist-yak-znishhiv_n2396737 24 Канал.
2. звільняти УКРАЇНСЬКИЙ Луганск
3. звільняти УКРАЇНСЬКИЙ Донбас
Крисм без створення ядерної зброї було неможливо звільнити, бо тоді русня почала би повномасштабну війну раніше.
4 березня 2019 року, Президент України Петро Порошенко доручив скликати засідання Ради національної безпеки і оборони України щодо реформування концерну «Укроборонпром», а також своїм Указом звільнив заступника голови РНБО України Олега Гладковського ........
Смерть кацапськім підарам!!!
Слава Україні! Героям слава!
Хто не вірить, подивіться - геть нічого га складах не залишилося. 😁
Слава ЗСУ !!!