УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10955 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ Удари по РФ
2 318 38

ВМС про удар ЗСУ по ТЕЦ у російському Орлі: застосовано ракети "Нептун"

Удари по регіонах рф

У ніч на 31 жовтня українські військові завдали ракетного удару по теплоелектроцентралі у російському місті Орел.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, удар здійснили крилатими ракетами "Нептун". Крім ТЕЦ, під вогонь потрапила електрична підстанція Новобрянська.

У ВМС зазначили, що обидва об’єкти забезпечували електропостачання військових підприємств регіону, тому їхнє виведення з ладу є серйозним ударом по логістиці російських сил.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна успішно уразила 160 об’єктів нафтопереробки РФ від початку року, - Малюк

"Українські військові продовжують демонструвати, що жоден тил ворога не є безпечним", - заявили у ВМС.

Що передувало?

Нагадаємо, телеграм-канал Astra повідомляв, що у ніч на 31 жовтня в російському Орлі та області оголосили повітряну тривогу та ракетну небезпеку. Сирени пролунали близько 00:50, місцева влада закликала мешканців укриватися у приміщеннях без вікон.

Пізніше невідомі дрони атакували ТЕЦ в Орлі РФ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

ВМС (1450) Удари по РФ (632)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
СЛАВА та ПОВАГА ПОРОШЕНКУ!!!!!!
показати весь коментар
31.10.2025 17:33 Відповісти
+3
оп та зєля стріляють виключно ракетами фламінго та супер ракетою скумбрія
показати весь коментар
31.10.2025 17:38 Відповісти
+3
скільки десятків чи сотень ракет було створено при порошенку?
показати весь коментар
31.10.2025 17:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СЛАВА та ПОВАГА ПОРОШЕНКУ!!!!!!
показати весь коментар
31.10.2025 17:33 Відповісти
Якщо це правда, а не пас ОП.
показати весь коментар
31.10.2025 17:35 Відповісти
оп та зєля стріляють виключно ракетами фламінго та супер ракетою скумбрія
показати весь коментар
31.10.2025 17:38 Відповісти
А твій флуд , в цій темі , навіщо ?
показати весь коментар
31.10.2025 17:39 Відповісти
флуд зараз призедентом числиться.
показати весь коментар
31.10.2025 17:43 Відповісти
твоєї РФії ...?
показати весь коментар
31.10.2025 17:45 Відповісти
а ти зєлю вже призедентом расєї вибрав?
показати весь коментар
31.10.2025 17:47 Відповісти
якби ж то, може і війни не було би, просто русня відводила б свої війська та знімала міни
показати весь коментар
31.10.2025 17:48 Відповісти
війна йде з 2014 , якщо хтось забув
показати весь коментар
31.10.2025 17:49 Відповісти
а повномасштабна з 2022 року завдяки довбням зеленим таким як ти.
показати весь коментар
31.10.2025 17:51 Відповісти
я про повномасштабну війну, якби зебіл був президентом кацапів, вони би просто відводили війська та знімали міни, може будували би дороги.
показати весь коментар
31.10.2025 17:53 Відповісти
скільки десятків чи сотень ракет було створено при порошенку?
показати весь коментар
31.10.2025 17:40 Відповісти
скільки ракет створено при зеленському?
показати весь коментар
31.10.2025 17:42 Відповісти
Не знаю, моє питання стосувалося порошенка. З зебілом і так все зрозуміло.
показати весь коментар
31.10.2025 17:46 Відповісти
при зєлі ракети не виробляють. це всі що залишилось від Порошенка.
показати весь коментар
31.10.2025 17:48 Відповісти
Я б сказав що залишилось після Петьки...
показати весь коментар
31.10.2025 17:57 Відповісти
хоч скажу що після зєлі останеться?
показати весь коментар
31.10.2025 18:00 Відповісти
а скільки ракет "Нептун" було запущено та попало у ціль при порошенко ???

У лютому 2019 року на виставці IDEX-2019 вперше показали макет наземного комплексу, передає https://prm.ua/boieprypasy-dlia-neptuniv-z-tsekhiv-kb-luch-vyvezly/ Прямий.
5 квітня 2019 року на полігоні на Одещині відбулися успішні випробування, повідомляє https://24tv.ua/neptun-raketniy-kompleks-harakteristiki-tsina-dalnist-yak-znishhiv_n2396737 24 Канал.

??????????????????
показати весь коментар
31.10.2025 17:53 Відповісти
куди порошенко мав стріляти тими ракетами?
показати весь коментар
31.10.2025 17:55 Відповісти
1. звільняти УКРАЇНСЬКИЙ Крим
2. звільняти УКРАЇНСЬКИЙ Луганск
3. звільняти УКРАЇНСЬКИЙ Донбас
показати весь коментар
31.10.2025 17:57 Відповісти
Це надто загально, які цілі треба було атакувати нептунами за часів порошенка?

Крисм без створення ядерної зброї було неможливо звільнити, бо тоді русня почала би повномасштабну війну раніше.
показати весь коментар
31.10.2025 18:01 Відповісти
нарративи з кацапський смердючих болот
показати весь коментар
31.10.2025 18:08 Відповісти
ну крейсер мацква видно потопили ракетами які виготовив зе наркєт?
показати весь коментар
31.10.2025 17:55 Відповісти
ні саме та що виготовляли при заступнику голови РНБО України Олега Гладковського ( той що в італії ) ..... вона і потопила мацкву коли той з сином тікав ....

4 березня 2019 року, Президент України Петро Порошенко доручив скликати засідання Ради національної безпеки і оборони України щодо реформування концерну «Укроборонпром», а також своїм Указом звільнив заступника голови РНБО України Олега Гладковського ........
показати весь коментар
31.10.2025 18:05 Відповісти
Слава ЗСУ!!
Смерть кацапськім підарам!!!

Слава Україні! Героям слава!
показати весь коментар
31.10.2025 17:42 Відповісти
ЗА ЩО слава та повага?
показати весь коментар
31.10.2025 17:55 Відповісти
ти та твоя родина сиділа в підвалах? хоч би за це подякуй Порошенку. звук шахеда від ракети вміли відрізняти? ну ось за це і подякуй зеленському.
показати весь коментар
31.10.2025 17:59 Відповісти
Заради справедливості, якби порошенко підготував Україну до повномасштабної війни (наприклад, створивши хімічну чи/та ядерну зброю), то її може і не було би навіть за зебіла.
показати весь коментар
31.10.2025 18:03 Відповісти
заради справедливості, безугла сказала,що якби зараз був Порошенко то ніякого повномасштабного вторгнення не було б!
показати весь коментар
31.10.2025 18:04 Відповісти
або було би. відсутність стратегічних засобів стримування спонукало русню на повномасштабну війну
показати весь коментар
31.10.2025 18:08 Відповісти
призедент даун проросійський і спонукав на війну.
показати весь коментар
31.10.2025 18:10 Відповісти
тупой?
показати весь коментар
31.10.2025 18:03 Відповісти
І стотищ Фламінгав.

Хто не вірить, подивіться - геть нічого га складах не залишилося. 😁
показати весь коментар
31.10.2025 17:34 Відповісти
от засирати ефір повною брехнею щоб прикрити зраду Покровська і ЗСУ
показати весь коментар
31.10.2025 17:37 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2025 17:37 Відповісти
ракети фламіндічі донесли Нептуна до цілі, а він лише вибухнув. ну нах..я вигадувати причини ненавидіти жидів? зєміндичі впораються з цим краще за будь-кого
показати весь коментар
31.10.2025 17:47 Відповісти
Слава Україні! Героям слава!
Слава ЗСУ !!!
показати весь коментар
31.10.2025 17:54 Відповісти
Бо Нептуни виробляють ті хто не причетний до Зеленої банди, професіонали, а не мародери.
показати весь коментар
31.10.2025 18:04 Відповісти
 
 