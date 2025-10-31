ВМС про удар ЗСУ по ТЕЦ у російському Орлі: застосовано ракети "Нептун"

У ніч на 31 жовтня українські військові завдали ракетного удару по теплоелектроцентралі у російському місті Орел.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, удар здійснили крилатими ракетами "Нептун". Крім ТЕЦ, під вогонь потрапила електрична підстанція Новобрянська.

У ВМС зазначили, що обидва об’єкти забезпечували електропостачання військових підприємств регіону, тому їхнє виведення з ладу є серйозним ударом по логістиці російських сил.

"Українські військові продовжують демонструвати, що жоден тил ворога не є безпечним", - заявили у ВМС.

Що передувало?

Нагадаємо, телеграм-канал Astra повідомляв, що у ніч на 31 жовтня в російському Орлі та області оголосили повітряну тривогу та ракетну небезпеку. Сирени пролунали близько 00:50, місцева влада закликала мешканців укриватися у приміщеннях без вікон.

Пізніше невідомі дрони атакували ТЕЦ в Орлі РФ.

