Сили безпілотних систем уразили п’ять підстанцій у глибині Росії
Підрозділи Першого окремого центру Сил безпілотних систем Збройних Сил України в ніч на неділю, 2 листопада, на території Росії атакували одразу п'ять підстанцій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді в Telegram.
Уражено 5 підстанцій
"Якщо у кВ (кіловольт), то 500, 500, 500… Протягом ночі, що минула, Птахами СБС подзьобано 5 підстанцій аж до Грязів, сукупною потужністю 5066 МВА (Мегавольт-ампер). Одна з них - сумісними зусиллями із ССО", - написав Бровді.
Броді додав, що результати атак оприлюднить після дорозвідки Генштаб ЗСУ.
Нагадаємо, у ніч проти 31 жовтня українські військові завдали ракетного удару по теплоелектроцентралі у російському місті Орел. За даними відомства, удар здійснили крилатими ракетами "Нептун". Крім ТЕЦ, під вогонь потрапила електрична підстанція Новобрянська.
Тобто виходить що ПС "Ліпєцкая" (1500 MVA) і ПС "Єлєцкая" (1200 MVA) не уражені??