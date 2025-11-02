УКР
1 730 7

Сили безпілотних систем уразили п’ять підстанцій у глибині Росії

зенітний дрон атакує російський безпілотник

Підрозділи Першого окремого центру Сил безпілотних систем Збройних Сил України в ніч на неділю, 2 листопада, на території Росії атакували одразу п'ять підстанцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді в Telegram.

Уражено 5 підстанцій

"Якщо у кВ (кіловольт), то 500, 500, 500… Протягом ночі, що минула, Птахами СБС подзьобано 5 підстанцій аж до Грязів, сукупною потужністю 5066 МВА (Мегавольт-ампер). Одна з них - сумісними зусиллями із ССО", - написав Бровді.

Броді додав, що результати  атак оприлюднить після дорозвідки Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч проти 31 жовтня українські військові завдали ракетного удару по теплоелектроцентралі у російському місті Орел. За даними відомства, удар здійснили крилатими ракетами "Нептун". Крім ТЕЦ, під вогонь потрапила електрична підстанція Новобрянська.

Автор: 

електроенергія (6520) Бровді Роберт Мадяр (64) Сили безпілотних систем (282) Удари по РФ (636)
Гарна робота. Продовжуйте.
показати весь коментар
02.11.2025 11:45 Відповісти
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
02.11.2025 11:49 Відповісти
а чого ж не пишуть, які ПС уражені? чи нєв'******* секрет?
Тобто виходить що ПС "Ліпєцкая" (1500 MVA) і ПС "Єлєцкая" (1200 MVA) не уражені??
показати весь коментар
02.11.2025 12:01 Відповісти
на все свій час
показати весь коментар
02.11.2025 12:19 Відповісти
ну так. До ПС "Ліпєцкая" і "Єлецкая" черга дійде у січні. Але це не точно. Може у квітні. Але тоді на черзі будуть інші проблеми.
показати весь коментар
02.11.2025 12:58 Відповісти
Часу якраз і немає. ураження неспівмірні і виправляти необхідно якнайшвидше, бо дупа буде.
показати весь коментар
02.11.2025 13:29 Відповісти
Та триста двадцять п*ять треба. Це ніжно для тої кількості яка працює.
показати весь коментар
02.11.2025 13:26 Відповісти
 
 