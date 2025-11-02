Сили безпілотних систем уразили п’ять підстанцій у глибині Росії

Підрозділи Першого окремого центру Сил безпілотних систем Збройних Сил України в ніч на неділю, 2 листопада, на території Росії атакували одразу п'ять підстанцій.

Уражено 5 підстанцій

"Якщо у кВ (кіловольт), то 500, 500, 500… Протягом ночі, що минула, Птахами СБС подзьобано 5 підстанцій аж до Грязів, сукупною потужністю 5066 МВА (Мегавольт-ампер). Одна з них - сумісними зусиллями із ССО", - написав Бровді.

Броді додав, що результати атак оприлюднить після дорозвідки Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч проти 31 жовтня українські військові завдали ракетного удару по теплоелектроцентралі у російському місті Орел. За даними відомства, удар здійснили крилатими ракетами "Нептун". Крім ТЕЦ, під вогонь потрапила електрична підстанція Новобрянська.

