Новости оссийский ОПК
802 2

Производитель компонентов для российских Су-57 и ПАК ТА "Посланник" сталкивается с проблемами из-за санкций, - InformNapalm

Хакеры получили доступ к документам ОПК РФ

Получен доступ к внутренним системам и секретной документации российской компании ОКБМ (Опытно-конструкторское бюро моторостроения), производящей компоненты для авиационных и космических аппаратов.

Об этом сообщает разведывательное сообщество InformNapalm, информирует Цензор.НЕТ.

Совместно с аналитическим киберцентром Fenix они получили данные компании, которая, в частности, производит компоненты для нового стратегического бомбардировщика, перспективного авиационного комплекса дальней авиации "Посланник" и для многоцелевого истребителя 5-го поколения Су-57.

Информацию о других изделиях планируют раскрывать постепенно в следующей серии публикаций.

Санкции

Отмечается, что полученные документы помогли раскрыть многие особенности функционирования российской компании. И 23 октября 2025 ОКБМ было официально включено в 19-й пакет санкций Европейского Союза.

Читайте: РФ нарастила производство ракет "Искандер" благодаря импорту станков из Китая, - расследование СМИ

ПАК ДА "Посланник"

Расследователи обнародовали примеры технической документации ОКБМ.

Основной контракт между ПАО "Туполев" и ООО "ОКБМ", который подтверждает официальное привлечение ОКБМ к программе ПАК ДА "Посланник", также содержит прямые указания на статус ограниченного доступа как "секретно". Там указывается, что в случае нарушения исполнителем условий секретности контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке.

Секретные документы российской компании ОКБМ

Документ № 1727187323191452208001130/0770/80 фиксирует прямой государственный контракт между Минобороны РФ и ПАО "Туполев" на разработку стратегического бомбардировщика ПАК ДА "Посланник".

Условия контракта классифицируют все технические характеристики проекта как государственную тайну.

Читайте также: Большинство предприятий ОПК РФ расположены на расстоянии 750 км от границы, новые строят еще дальше, - ГУР

Дополнительное соглашение 7 по контракту от 31.03.2023 раскрывает запланированные сроки выполнения этапов работ в период с 2024 по 2027 годы.

Секретные документы российской компании ОКБМ

Многоцелевой истребитель 5-го поколения Су-57 (Т-50)

Также удалось получить документы по деталям для российского многоцелевого истребителя 5-го поколения Су-57 (проектный индекс Т-50).

Секретные документы российской компании ОКБМ

Минобороны РФ контролирует выполнение работ, что подтверждает статус проекта как части государственного оборонного заказа.

ОКБМ, отмечают авторы расследования, является ключевым центром компетенций по производству высокоточных редукторов-шарниров двойного назначения, и его работа напрямую зависит от импортного оборудования и контроля санкций.

Читайте также: РФ в 2025 году планирует выпустить 57 самолетов, 250 танков и 2,5 тысячи ракет, - ГУР

Станки и влияние санкций

В России не могут производить детали для своих перспективных авиационных комплексов самостоятельно. Поэтому необходимо закупать зарубежное автоматизированное производственное оборудование, высокоточные станки ЧПУ (числового программного управления).

Поэтому стоит отслеживать схемы и пути обхода санкций через третьи страны и вводить вторичные санкции.

В документах РФ упоминаются станки Hartford HCMC-1100AG и Johnford SL-50 тайваньского производства, а также круглошлифовальный станок Grindex BSD-700U CNC производства Сербии.

Секретные документы российской компании ОКБМ

В документах также упоминается о срыве сроков авиастроительных программ именно из-за нехватки станкостроительных мощностей, образовавшейся в результате ухода с российского рынка мировых производителей станков. То есть санкции работают, но все равно в Азии и Европе еще находятся компании, которые продают россиянам станки в обход санкций, пишет InformNapalm.

Секретные документы российской компании ОКБМ

