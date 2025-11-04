Производитель компонентов для российских Су-57 и ПАК ТА "Посланник" сталкивается с проблемами из-за санкций, - InformNapalm
Получен доступ к внутренним системам и секретной документации российской компании ОКБМ (Опытно-конструкторское бюро моторостроения), производящей компоненты для авиационных и космических аппаратов.
Об этом сообщает разведывательное сообщество InformNapalm, информирует Цензор.НЕТ.
Совместно с аналитическим киберцентром Fenix они получили данные компании, которая, в частности, производит компоненты для нового стратегического бомбардировщика, перспективного авиационного комплекса дальней авиации "Посланник" и для многоцелевого истребителя 5-го поколения Су-57.
Информацию о других изделиях планируют раскрывать постепенно в следующей серии публикаций.
Санкции
Отмечается, что полученные документы помогли раскрыть многие особенности функционирования российской компании. И 23 октября 2025 ОКБМ было официально включено в 19-й пакет санкций Европейского Союза.
ПАК ДА "Посланник"
Расследователи обнародовали примеры технической документации ОКБМ.
Основной контракт между ПАО "Туполев" и ООО "ОКБМ", который подтверждает официальное привлечение ОКБМ к программе ПАК ДА "Посланник", также содержит прямые указания на статус ограниченного доступа как "секретно". Там указывается, что в случае нарушения исполнителем условий секретности контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке.
Документ № 1727187323191452208001130/0770/80 фиксирует прямой государственный контракт между Минобороны РФ и ПАО "Туполев" на разработку стратегического бомбардировщика ПАК ДА "Посланник".
Условия контракта классифицируют все технические характеристики проекта как государственную тайну.
Дополнительное соглашение 7 по контракту от 31.03.2023 раскрывает запланированные сроки выполнения этапов работ в период с 2024 по 2027 годы.
Многоцелевой истребитель 5-го поколения Су-57 (Т-50)
Также удалось получить документы по деталям для российского многоцелевого истребителя 5-го поколения Су-57 (проектный индекс Т-50).
Минобороны РФ контролирует выполнение работ, что подтверждает статус проекта как части государственного оборонного заказа.
ОКБМ, отмечают авторы расследования, является ключевым центром компетенций по производству высокоточных редукторов-шарниров двойного назначения, и его работа напрямую зависит от импортного оборудования и контроля санкций.
Станки и влияние санкций
В России не могут производить детали для своих перспективных авиационных комплексов самостоятельно. Поэтому необходимо закупать зарубежное автоматизированное производственное оборудование, высокоточные станки ЧПУ (числового программного управления).
Поэтому стоит отслеживать схемы и пути обхода санкций через третьи страны и вводить вторичные санкции.
В документах РФ упоминаются станки Hartford HCMC-1100AG и Johnford SL-50 тайваньского производства, а также круглошлифовальный станок Grindex BSD-700U CNC производства Сербии.
В документах также упоминается о срыве сроков авиастроительных программ именно из-за нехватки станкостроительных мощностей, образовавшейся в результате ухода с российского рынка мировых производителей станков. То есть санкции работают, но все равно в Азии и Европе еще находятся компании, которые продают россиянам станки в обход санкций, пишет InformNapalm.
