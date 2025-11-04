Виробник компонентів для російських Су-57 та ПАК ДА "Посланник" стикається з проблемами через санкції, - InformNapalm. ДОКУМЕНТИ

Отримано доступ до внутрішніх систем та таємної документації російської компанії ОКБМ (Опытно-конструкторское бюро моторостроения), що виготовляє компоненти для авіаційних та космічних апаратів.

Разом з аналітичним кіберцентром Fenix вони отримали дані компанії, яка, зокрема, виготовляє компоненти для нового стратегічного бомбардувальника, перспективного авіаційного комплексу дальньої авіації "Посланник" та для багатоцільового винищувача 5-го покоління Су-57.

Інформацію про інші вироби планують розкривати поступово у наступній серії публікацій.

Санкції

Зазначається, що отримані документи допомогли викрити багато особливостей функціонування російської компанії. І 23 жовтня 2025 ОКБМ було офіційно включено до 19-го пакету санкцій Європейського Союзу.

ПАК ДА "Посланник"

Розслідувачі оприлюднили приклади технічної документації ОКБМ.

Основний контракт між ПАО "Туполев" і ООО "ОКБМ", який підтверджує офіційне залучення ОКБМ у програму ПАК ДА "Посланник" також містить прямі вказівки на статус обмеженого доступу як "таємно" (рос. – "секретно"). Там вказується, що у разі порушення виконавцем умов секретності контракт може бути розірваний в односторонньому порядку.









Документ № 1727187323191452208001130/0770/80 фіксує прямий державний контракт між Міноборони РФ і ПАО "Туполев" на розробку стратегічного бомбардувальника ПАК ДА "Посланник".

Умови контракту класифікують усі технічні характеристики проєкту як державну таємницю.

Додаткова угода 7 по контракту від 31.03.2023 розкриває заплановані терміни виконання етапів робіт у період з 2024 по 2027 роки.

Багатоцільовий винищувач 5-го покоління Су-57 (Т-50)

Також вдалося отримати документи щодо деталей для російського багатоцільового винищувача 5-го покоління Су-57 (проєктний індекс Т-50).

Міноборони РФ контролює виконання робіт, що підтверджує статус проєкту як частини державного оборонного замовлення.

ОКБМ, зазначають автори розслідування, є ключовим центром компетенцій з виробництва високоточних редукторів-шарнірів подвійного призначення, і його робота напряму залежить від імпортного обладнання та контролю санкцій.

Верстати та вплив санкцій

У Росії не можуть виробляти деталі для своїх перспективних авіаційних комплексів самотужки. Тому необхідно закуповувати закордонне автоматизоване виробниче обладнання, високоточні верстати ЧПК (числового програмного керування).

Тому варто відстежувати схеми та шляхи обходу санкцій через треті країни та запроваджувати вторинні санкції.

У документах РФ згадують верстати Hartford HCMC-1100AG і Johnford SL-50 тайванського виробництва, а також кругло-шліфувальний верстат Grindex BSD-700U CNC виробництва Сербії.

У документах також згадують про зрив строків авіабудівних програм саме через брак верстатних потужностей, який утворився через те, що з російського ринку пішли світові виробники верстатів. Тобто санкції працюють, але все одно в Азії та Європі ще знаходяться компанії, які продають росіянам верстати, в обхід санкцій, пише InformNapalm.

