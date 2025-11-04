На фронте зафиксировано 103 боевых столкновения, больше всего - на Покровском и Славянском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 103 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

От артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности Бобылевка, Горки, Кучеровка, Васильевка, Шалыгино Сумской области; Заречье, Сергеевское Черниговской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес три авиационных удара, сбросил пять управляемых авиабомб, осуществил 87 обстрелов, в частности шесть — из реактивных систем залпового огня. На отдельных участках наши защитники имели частичный успех, продвинувшись вперед и закрепившись.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили три атаки врага в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Двуречанское. Еще четыре боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении агрессор осуществил четыре штурмовые действия вблизи населенных пунктов Песчаное и Петропавловка. Наши защитники успешно уничтожают противника, продолжая контрдиверсионные мероприятия в районе Купянска.

Читайте также: Зеленский посетил пункт управления бригады НГУ "Рубеж" на Добропольском направлении. ФОТОрепортаж

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи населенных пунктов Коровий Яр, Дробышево и в направлении Лимана. Два боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника вблизи Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Дроновки.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении наши воины остановили семь наступательных действий врага в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Бересток и Софиевка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Червоный Лиман, Мирноград, Новоекономическое, Родинское, Лесовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Новоукраинка, Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже остановили 23 атаки. На этом направлении продолжаются поисково-ударные действия Сил обороны в районе города Покровск. Враг несет потери.

Сегодня на Александровском направлении враг девять раз атаковал в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Степовое, Вербовое, Егоровка, Новогригоровка.

Читайте: РФ потеряла более 1,14 млн военных с начала вторжения в Украину, - британская разведка. ИНФОГРАФИКА

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили одну атаку россиян в районе Новониколаевки, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении пока произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Степовое.

На Приднепровском направлении противник предпринял одну тщетную попытку прорвать оборону наших защитников в направлении Антоновского моста.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.