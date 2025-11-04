На фронте зафиксировано 103 боевых столкновения, больше всего - на Покровском и Славянском направлениях, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 103 боевых столкновения.
Боевые действия на севере
От артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности Бобылевка, Горки, Кучеровка, Васильевка, Шалыгино Сумской области; Заречье, Сергеевское Черниговской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес три авиационных удара, сбросил пять управляемых авиабомб, осуществил 87 обстрелов, в частности шесть — из реактивных систем залпового огня. На отдельных участках наши защитники имели частичный успех, продвинувшись вперед и закрепившись.
Боевые действия в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили три атаки врага в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Двуречанское. Еще четыре боевых столкновения продолжаются.
На Купянском направлении агрессор осуществил четыре штурмовые действия вблизи населенных пунктов Песчаное и Петропавловка. Наши защитники успешно уничтожают противника, продолжая контрдиверсионные мероприятия в районе Купянска.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи населенных пунктов Коровий Яр, Дробышево и в направлении Лимана. Два боевых столкновения продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника вблизи Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Дроновки.
На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Ступочки.
На Константиновском направлении наши воины остановили семь наступательных действий врага в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Бересток и Софиевка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Червоный Лиман, Мирноград, Новоекономическое, Родинское, Лесовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Новоукраинка, Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже остановили 23 атаки. На этом направлении продолжаются поисково-ударные действия Сил обороны в районе города Покровск. Враг несет потери.
Сегодня на Александровском направлении враг девять раз атаковал в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Степовое, Вербовое, Егоровка, Новогригоровка.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили одну атаку россиян в районе Новониколаевки, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Ореховском направлении пока произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Степовое.
На Приднепровском направлении противник предпринял одну тщетную попытку прорвать оборону наших защитников в направлении Антоновского моста.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
У Покровську російські війська закріпилися у західній та східній частинах міста вздовж вулиць Захисників України, Прокоф'єва та Центральної. Запеклі бої йдуть у північно-західній, центральній та північно-східній частинах міста.
Ситуація у районі Проспекту та Покровського динасового заводу на уточненні.
Противник продовжує заводити нові сили, включаючи розрахунки БПЛА (ймовірно «Судний день»).
На Мирноград продовжується тиск зі сходу. Російські війська прагнуть просунутися на північ і південніше балки Сінна в напрямку шахти «5/6» і з району шахти «Капітальна», атакують 8-е селище (північно-східна частина міста).
На північ від Мирнограда українські війська тиснуть у напрямку Федорівки, що сковує дії противника у напрямку Родинського і змушує російське командування акцентувати увагу не на північно-східній частині Мирнограда, а на стабілізації ситуації на північ від міста."