На фронті зафіксовано 103 боєзіткнення, найбільше - на Покровському та Слов’янському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 103 бойові зіткнення.

Бойові дії на півночі

Від артилерійських обстрілів з території РФ постраждали прикордонні населені пункти, зокрема Бобилівка, Гірки, Кучерівка, Василівка, Шалигине Сумської області; Заріччя, Сергіївське Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинув п’ять керованих авіабомб, здійснив 87 обстрілів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню. На окремих ділянках наші захисники мали частковий успіх, просунувшись уперед та закріпившись.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили три атаки ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Дворічанське. Ще чотири бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку агресор здійснив чотири штурмові дії поблизу населених пунктів Піщане та Петропавлівка. Наші оборонці успішно знищують противника, продовжуючи контрдиверсійні заходи у районі Куп’янська.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу населених пунктів Коровій Яр, Дробишеве та в напрямку Лиману. Два бойові зіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Дронівки.

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському напрямку наші воїни зупинили сім наступальних дій ворога в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Іванопілля, Яблунівка та в напрямку населених пунктів Бересток і Софіївка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 27 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Новоукраїнка, Дачне. Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 23 атаки. На цьому напрямку тривають пошуково-ударні дії Сил оборони у районі міста Покровськ. Ворог зазнає втрат.

Сьогодні на Олександрівському напрямку ворог дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Степове, Вербове, Єгорівка, Новогригорівка.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили одну атаку росіян у районі Новомиколаївки, ще одне боєзіткнення триває дотепер.

На Оріхівському напрямку наразі відбулося одне бойове зіткнення у районі населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку противник здійснив одну марну спробу прорвати оборону наших захисників у напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.