Поражены НПЗ в Нижегородской области РФ и нефтехимический завод в Башкортостане, - Генштаб. ВИДЕО

В Генштабе подтвердили поражение НПЗ в Нижегородской области РФ

В ночь на 4 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре предприятия "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в российском Кстово (Нижегородская обл.). Также был поражен нефтехимический завод в Башкортостане.

Об этом сообщает Генштаб

Удары по Кстово

Отмечается, что максимальный объем переработки Нижегородского НПЗ составляет 18 млн тонн в год. Завод задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Зафиксировано попадание по территории объекта и пожар в районе цели. Степень поражения уточняется.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возле порта Туапсе после атаки дронов СБУ произошел разлив нефти на несколько километров.

Башкортостан

Также Силы обороны поразили АО "Стерлитамакский нефтехимический завод" в Башкортостане. Это предприятие является основным производителем компонентов для авиационного керосина, который используется в производстве высококачественного авиационного топлива.

По предварительной информации, значительные повреждения получил один из цехов предприятия. Этот нефтехимический завод входит в российский холдинг "Росхим". Результаты поражения уточняются.

Удары по ВОТ Херсонщины

Кроме того, подтверждены результаты попаданий в предыдущие дни.

Так, в частности, на временно оккупированной территории Херсонщины есть попадания по складу горюче-смазочных материалов российских захватчиков. Потери противника составили почти двадцать эластичных резервуаров (около 900 м3 ГСМ) и 2 насосные станции.

Читайте также: Атака БПЛА на регионы РФ: в Нижегородской области поражены два предприятия.

+4
Свинособака лайкнула тупий свинособачий висер - і обидві побігли перевіряти свої рубльові рахунки.
04.11.2025 21:34 Ответить
+1
от нєфіг курить біля цестерн з паливом. якщо що-це не ми
04.11.2025 21:04 Ответить
+1
Кацап, тебе видно.
04.11.2025 21:47 Ответить
