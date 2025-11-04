Поражены НПЗ в Нижегородской области РФ и нефтехимический завод в Башкортостане, - Генштаб. ВИДЕО
В ночь на 4 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре предприятия "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в российском Кстово (Нижегородская обл.). Также был поражен нефтехимический завод в Башкортостане.
Об этом сообщает Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.
Удары по Кстово
Отмечается, что максимальный объем переработки Нижегородского НПЗ составляет 18 млн тонн в год. Завод задействован в обеспечении российской оккупационной армии.
Зафиксировано попадание по территории объекта и пожар в районе цели. Степень поражения уточняется.
Башкортостан
Также Силы обороны поразили АО "Стерлитамакский нефтехимический завод" в Башкортостане. Это предприятие является основным производителем компонентов для авиационного керосина, который используется в производстве высококачественного авиационного топлива.
По предварительной информации, значительные повреждения получил один из цехов предприятия. Этот нефтехимический завод входит в российский холдинг "Росхим". Результаты поражения уточняются.
Удары по ВОТ Херсонщины
Кроме того, подтверждены результаты попаданий в предыдущие дни.
Так, в частности, на временно оккупированной территории Херсонщины есть попадания по складу горюче-смазочных материалов российских захватчиков. Потери противника составили почти двадцать эластичных резервуаров (около 900 м3 ГСМ) и 2 насосные станции.
