Уражено НПЗ у Нижньогородській області РФ та нафтохімічний завод у Башкортостані, - Генштаб. ВIДЕО
У ніч на 4 листопада підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру підприємства "Лукойл-Нижегороднєфтєоргсінтез" у російському Кстово (Нижньогородська обл.). Також уражено нафтохімічний завод у Башкортостані.
Про це повідомляє Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.
Удари по Кстово
Зазначається, що максимальним об’єм переробки Нижньогородського НПЗ становить 18 млн тонн на рік. Завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.
Зафіксовано влучання по території об'єкта та пожежу в районі цілі. Ступінь ураження уточнюється.
Башкортостан
Також Сили оборони уразили АТ Стерлитамакський нафтохімічний завод у Башкортостані. Це підприємство є основним виробником компонентів для авіаційного гасу, який використовують у виробництві високоякісного авіаційного пального.
За попередньою інформацією значних ушкоджень зазнав один із цехів підприємства. Цей нафтохімічний завод" входить до російського холдингу "Росхім". Результати ураження уточнюються.
Удари по ТОТ Херсонщини
Окрім того, підтверджено результати влучань у попередні дні.
Так, зокрема, на тимчасово окупованій території Херсонської області є влучання по складу пально-мастильних матеріалів російських загарбників. Втрати противника склали майже двадцять еластичних резервуарів (близько 900 м3 ПММ) та 2 насосні станції.
