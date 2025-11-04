Уражено НПЗ у Нижньогородській області РФ та нафтохімічний завод у Башкортостані, - Генштаб. ВIДЕО

У ніч на 4 листопада підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру підприємства "Лукойл-Нижегороднєфтєоргсінтез" у російському Кстово (Нижньогородська обл.). Також уражено нафтохімічний завод у Башкортостані.

Про це повідомляє Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

Удари по Кстово

Зазначається, що максимальним об’єм переробки Нижньогородського НПЗ становить 18 млн тонн на рік. Завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Зафіксовано влучання по території об'єкта та пожежу в районі цілі. Ступінь ураження уточнюється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Біля порту Туапсе після атаки дронів СБУ стався розлив нафти на кілька кілометрів. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Башкортостан

Також Сили оборони уразили АТ Стерлитамакський нафтохімічний завод у Башкортостані. Це підприємство є основним виробником компонентів для авіаційного гасу, який використовують у виробництві високоякісного авіаційного пального.

За попередньою інформацією значних ушкоджень зазнав один із цехів підприємства. Цей нафтохімічний завод" входить до російського холдингу "Росхім". Результати ураження уточнюються.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удари по ТОТ Херсонщини

Окрім того, підтверджено результати влучань у попередні дні.

Так, зокрема, на тимчасово окупованій території Херсонської області є влучання по складу пально-мастильних матеріалів російських загарбників. Втрати противника склали майже двадцять еластичних резервуарів (близько 900 м3 ПММ) та 2 насосні станції.

Також читайте: Атака БпЛА на регіони РФ: у Нижньогородській області уражено два підприємства. ФОТО