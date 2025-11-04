УКР
Уражено НПЗ у Нижньогородській області РФ та нафтохімічний завод у Башкортостані, - Генштаб. ВIДЕО

У ніч на 4 листопада підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру підприємства "Лукойл-Нижегороднєфтєоргсінтез" у російському Кстово (Нижньогородська обл.). Також уражено нафтохімічний завод у Башкортостані.

Про це повідомляє Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

Удари по Кстово

Зазначається, що максимальним об’єм переробки Нижньогородського НПЗ становить 18 млн тонн на рік. Завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Зафіксовано влучання по території об'єкта та пожежу в районі цілі. Ступінь ураження уточнюється.

Башкортостан

Також Сили оборони уразили АТ Стерлитамакський нафтохімічний завод у Башкортостані. Це підприємство є основним виробником компонентів для авіаційного гасу, який використовують у виробництві високоякісного авіаційного пального.

За попередньою інформацією значних ушкоджень зазнав один із цехів підприємства. Цей нафтохімічний завод" входить до російського холдингу "Росхім". Результати ураження уточнюються.

Удари по ТОТ Херсонщини

Окрім того, підтверджено результати влучань у попередні дні.

Так, зокрема, на тимчасово окупованій території Херсонської області є влучання по складу пально-мастильних матеріалів російських загарбників. Втрати противника склали майже двадцять еластичних резервуарів (близько 900 м3 ПММ) та 2 насосні станції.

от нєфіг курить біля цестерн з паливом. якщо що-це не ми
показати весь коментар
04.11.2025 21:04 Відповісти
ти диви шо таке робиться. шо ж воно так палає й палає? Піс!
показати весь коментар
04.11.2025 21:06 Відповісти
показати весь коментар
04.11.2025 21:06 Відповісти
Шановни! Вы бы посчитали убытки! Пока бомбите НПЗ то раша в сто крат больше наносит ущерба Украине каждую ночь и каждый день. Пусть даже выбьем 100 процентов НПЗ раше ну они будут покупать бензин за бугром. А за это время они всю Украину в один тотальный блэкаут по 500 раз претворят. Вот и посчитайте кто больше ущерба получит Украина или Россия?
показати весь коментар
04.11.2025 21:13 Відповісти
 
 