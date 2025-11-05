На фронте зафиксировано 205 боевых столкновений, 84 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 205 боевых столкновений.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Нововасильевка Сумской области.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения, одно из которых в настоящее время продолжается. Кроме того, враг нанес семь авиаударов, сбросив 16 управляемых авиабомб, а также осуществил 85 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности шесть – из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили семь атак вражеских войск, еще пять боевых столкновений продолжаются до сих пор. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Бологовки и в сторону Синельниково.

На Купянском направлении российские оккупанты трижды атаковали позиции наших защитников в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 23 атаки на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Карповка, Дерилово, Мирное, Шандриголово, Заречное и в сторону населенных пунктов Коровий Яр и Дробышево. Семь боевых столкновений продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 13 атак. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Ямполя, Дроновки, Сиверска, Серебрянки, Переездного и в сторону Звановки, еще два боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении наши воины отразили четыре атаки вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка, Часов Яр и в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении враг осуществил 29 штурмовых действий в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка и Русин Яр. Семь боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 84 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Федоровка, Червоный Лиман, Миролюбовка, Покровск, Лесовка, Зверево, Новопавловка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Филия и Ялта. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 68 атак противника, 16 боевых столкновений продолжаются.

Проводятся мероприятия по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться в городе Покровск. Продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться. В Покровске Силы обороны Украины осуществляют ударно-поисковые действия. В частности, привлечены штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, сведенные группы ССпО, ВСП ВСУ, СБУ, НГУ и ГУР МОУ. Усилены воинские части, которые обороняют город.

На Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ивановка, Поддубное, Сычневое, Вороное, Сосновка, Степовое, Вербовое, Привольное, Новогригоровка и Первомайское. Наши воины отбили 23 вражеских штурма, еще три атаки продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Новониколаевка, Успеновка и Зеленый Гай, два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение – противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степовое.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста. Вражеская авиация нанесла удар по Николаеву.

На остальных направлениях – без особых изменений.