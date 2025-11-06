Горящая вражеская логистика: движение сопротивления "Свобода России" сожгло десятки локомотивов в РФ. ВИДЕО

Движение сопротивления кремлевскому режиму "Свобода России" провело масштабную операцию по выводу из строя вражеской железнодорожной логистики. Повстанцы атаковали склады и локомотивы, которые использовались для транспортировки вооружения, боеприпасов и техники.

Партизаны нанесли удар по военным перевозкам

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным движения, удары были нанесены по десяткам локомотивов, обеспечивавших снабжение фронта. Во время атак использовались зажигательные смеси, которые уничтожили системы управления и электроснабжения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СЗР РФ заявила о якобы планах НАТО устроить диверсию на Запорожской АЭС, - росСМИ

Последствия для армии РФ

Уничтожение железнодорожной инфраструктуры существенно затруднило перемещение вражеских ресурсов и повлияло на ритм снабжения российских войск.

Движение "Свобода России" заявляет, что продолжит операции, направленные на ослабление боевых возможностей армии агрессора.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Читайте также: Россия втрое увеличила количество диверсий на критическую инфраструктуру Европы с 2023 года, - МВД Чехии