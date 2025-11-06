Украинский культуролог Василий Черепанин назначен куратором Берлинской биеннале, - СМИ

Украинский культуролог, куратор и кандидат философских наук Василий Черепанин назначен куратором 14-й Берлинской биеннале, которая состоится летом 2027 года.

Об этом сообщает УП.Культура

Как отмечается, кандидатуру Черепанина единогласно избрал международный комитет, в состав которого вошли музейщики, кураторы, художники и ученые из области искусств, среди них Акико Мики, Эмма Эндерби, Юлия Гроссе, Марина Напрушкина, Марта Кузьма, Никола Трецци и Пабло Хосе Рамирес.

Директор Берлинской биеннале Аксель Видер отметил, что Черепанин "вносит в 14-ю биеннале особую перспективу благодаря своему кураторскому подходу, сосредоточенному на коллективных художественных практиках, глубоко укорененных в социальных контекстах и городской среде".

"Думать о будущем Берлинской биеннале и курировать ее в настоящем означает полностью посвятить себя будущему искусства и его посредничеству в городе, а также учиться на примере его социальной контекстуализации в этом процессе.

Являясь воплощением исторического периода после падения Берлинской стены, Берлинская биеннале имеет потенциал для создания такого рода публичности, которая определяется не только художественно или академически, но и вытекает из социально-политической необходимости.

В моем случае такой подход основан, в частности, на опыте работы в Украине. Он особенно необходим сейчас, когда колониальная война России ставит перед нами самые актуальные вопросы современности во всей Европе", - рассказал куратор.

Берлинская биеннале

Берлинская биеннале - это крупный международный форум современного искусства, который проходит в Берлине каждые два года. С момента основания в 1998 году на форуме представляют экспериментальные выставочные и событийные проекты, которые вступают в диалог с городским пространством.

О Василии Черепанине

Василий Черепанин — руководитель Центра визуальной культуры (VCRC) в Киеве и соорганизатор Киевской биеннале.

"В своей практике Черепанин сочетает искусство, философию и политическую рефлексию, сосредотачиваясь на восточноевропейском регионе в его постсоветском состоянии", - отмечается в материале.

