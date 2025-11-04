После заявлений Захаровой Италия заявила, что оскорбления РФ только укрепят поддержку Украины

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил российскому дипломатическому представителю, что оскорбительные высказывания со стороны Москвы в адрес его страны только усиливают поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство ANSA, глава МИД Италии подчеркнул, что Рим не изменит своей позиции из-за "безрассудных нападок" Кремля.

"Мы не изменим нашей внешней политики или настроений из-за безрассудных словесных атак. Агрессивные заявления России только укрепляют убеждение итальянцев в том, что они защищают тех, кто подвергся незаконной агрессии", - заявили в МИД Италии.

Что предшествовало?

В понедельник, 3 октября, Министерство иностранных дел Италии вызвало российского посла Алексея Парамонова для официального выговора после комментариев пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой об обрушении части средневековой башни Торре-дей-Конти в центре Рима.

Захарова ранее связала трагедию, вследствие которой погиб 66-летний румынский рабочий, с военной помощью Италии Украине, заявив:

"Пока правительство Италии будет продолжать тратить деньги налогоплательщиков на войну, страна - от экономики до ее башен - развалится".

В итальянском МИД резко отреагировали на эти слова, назвав их "грязными и тревожными", которые "подтверждают бездну вульгарности, в которую погрузилось российское руководство".

"Никто в Италии, абсолютно никто, никогда не будет радоваться или спекулировать на трагедии. Италия всегда будет демонстрировать солидарность и дружбу тем, кто переживает сложные времена", - подчеркнули в ведомстве.

Реакция Москвы

По данным ANSA, посол России в Италии Алексей Парамонов так и не явился на вызов, вместо этого на встречу отправили его заместителя.

Ему был передан официальный выговор, а "вульгарные высказывания" Захаровой официально обжалованы.

Ранее мы писали, что Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине.

Что касается возможного предоставления Киеву систем Patriot, Италия заявила, что уже использовала все возможности для такого рода поддержки Украины, не ослабляя собственную оборону.

