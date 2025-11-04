РУС
После заявлений Захаровой Италия заявила, что оскорбления РФ только укрепят поддержку Украины

Италия пообещала еще большую поддержку Украине после высказываний Захаровой

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил российскому дипломатическому представителю, что оскорбительные высказывания со стороны Москвы в адрес его страны только усиливают поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство ANSA, глава МИД Италии подчеркнул, что Рим не изменит своей позиции из-за "безрассудных нападок" Кремля.

"Мы не изменим нашей внешней политики или настроений из-за безрассудных словесных атак. Агрессивные заявления России только укрепляют убеждение итальянцев в том, что они защищают тех, кто подвергся незаконной агрессии", - заявили в МИД Италии.

Что предшествовало?

В понедельник, 3 октября, Министерство иностранных дел Италии вызвало российского посла Алексея Парамонова для официального выговора после комментариев пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой об обрушении части средневековой башни Торре-дей-Конти в центре Рима.

Захарова ранее связала трагедию, вследствие которой погиб 66-летний румынский рабочий, с военной помощью Италии Украине, заявив:

"Пока правительство Италии будет продолжать тратить деньги налогоплательщиков на войну, страна - от экономики до ее башен - развалится".

В итальянском МИД резко отреагировали на эти слова, назвав их "грязными и тревожными", которые "подтверждают бездну вульгарности, в которую погрузилось российское руководство".

"Никто в Италии, абсолютно никто, никогда не будет радоваться или спекулировать на трагедии. Италия всегда будет демонстрировать солидарность и дружбу тем, кто переживает сложные времена", - подчеркнули в ведомстве.

Реакция Москвы

По данным ANSA, посол России в Италии Алексей Парамонов так и не явился на вызов, вместо этого на встречу отправили его заместителя.

Ему был передан официальный выговор, а "вульгарные высказывания" Захаровой официально обжалованы.

Ранее мы писали, что Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине.

Что касается возможного предоставления Киеву систем Patriot, Италия заявила, что уже использовала все возможности для такого рода поддержки Украины, не ослабляя собственную оборону.

Слова, слова.... А де справи?
04.11.2025 18:49 Ответить
Права Мелоні ЗА Україну - то вже плюс для України в усіх спільних Європроектах , правда поки що .... Але ж ...все ж - не як Орбан ...
04.11.2025 19:01 Ответить
АНАЛОГІЯ---Доки уряд 3,14ДЕРАЦІЇ продовжуватиме витрачати гроші платників податків на війну, країна - від економіки до її МАЦКОВСЬКИХ ЗВЬОЗД І КУПОЛІВ - розвалиться". Не виключено.що не буде за що відремонтувати вибоїни на "красной" а каналізаційні стоки затоплять "госдуру" рашистські дебіли плять..
04.11.2025 18:53 Ответить
Кінь +вона = абра3,14здец руZZадиплаМАТІІЇ
04.11.2025 19:09 Ответить
Алкагаліческая падорва )))
04.11.2025 18:54 Ответить
Хай кацапи більше триндять - незабаром лише лінивий не посилатиме немитих у їхнє природне середовище існування, тобто у сраку.
04.11.2025 18:57 Ответить
Не явившегося посла просто игнорировать, а после второй неявки выслать на.ер, порвав верительную грамоту.
04.11.2025 19:22 Ответить
 
 