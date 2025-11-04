После заявлений Захаровой Италия заявила, что оскорбления РФ только укрепят поддержку Украины
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил российскому дипломатическому представителю, что оскорбительные высказывания со стороны Москвы в адрес его страны только усиливают поддержку Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство ANSA, глава МИД Италии подчеркнул, что Рим не изменит своей позиции из-за "безрассудных нападок" Кремля.
"Мы не изменим нашей внешней политики или настроений из-за безрассудных словесных атак. Агрессивные заявления России только укрепляют убеждение итальянцев в том, что они защищают тех, кто подвергся незаконной агрессии", - заявили в МИД Италии.
Что предшествовало?
В понедельник, 3 октября, Министерство иностранных дел Италии вызвало российского посла Алексея Парамонова для официального выговора после комментариев пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой об обрушении части средневековой башни Торре-дей-Конти в центре Рима.
Захарова ранее связала трагедию, вследствие которой погиб 66-летний румынский рабочий, с военной помощью Италии Украине, заявив:
"Пока правительство Италии будет продолжать тратить деньги налогоплательщиков на войну, страна - от экономики до ее башен - развалится".
В итальянском МИД резко отреагировали на эти слова, назвав их "грязными и тревожными", которые "подтверждают бездну вульгарности, в которую погрузилось российское руководство".
"Никто в Италии, абсолютно никто, никогда не будет радоваться или спекулировать на трагедии. Италия всегда будет демонстрировать солидарность и дружбу тем, кто переживает сложные времена", - подчеркнули в ведомстве.
Реакция Москвы
По данным ANSA, посол России в Италии Алексей Парамонов так и не явился на вызов, вместо этого на встречу отправили его заместителя.
Ему был передан официальный выговор, а "вульгарные высказывания" Захаровой официально обжалованы.
Ранее мы писали, что Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине.
Что касается возможного предоставления Киеву систем Patriot, Италия заявила, что уже использовала все возможности для такого рода поддержки Украины, не ослабляя собственную оборону.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль