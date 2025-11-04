Після заяв Захарової Італія заявила, що образи РФ лише зміцнять підтримку України

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив російському дипломатичному представнику, що образливі висловлювання з боку Москви на адресу його країни лише посилюють підтримку України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство ANSA, глава МЗС Італії наголосив, що Рим не змінить своєї позиції через "безрозсудні нападки" Кремля.

"Ми не змінимо нашої зовнішньої політики чи настроїв через безрозсудні словесні атаки. Агресивні заяви Росії лише зміцнюють переконання італійців у тому, що вони захищають тих, хто зазнав незаконної агресії", - заявили у МЗС Італії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп і Рютте хочуть, щоб Італія долучилася до програми PURL із закупівлі зброї для України, - ЗМІ

Що передувало?

У понеділок, 3 жовтня, міністерство закордонних справ Італії викликало російського посла Олексія Парамонова для офіційної догани після коментарів речниці МЗС РФ Марії Захарової про обвал частини середньовічної вежі Торре-дей-Конті в центрі Рима.

Захарова раніше пов’язала трагедію - внаслідок якої загинув 66-річний румунський робітник - із військовою допомогою Італії Україні, заявивши:

"Доки уряд Італії продовжуватиме витрачати гроші платників податків на війну, країна - від економіки до її веж - розвалиться".

В італійському МЗС різко відреагували на ці слова, назвавши їх "брудними та тривожними", що "підтверджують безодню вульгарності, у яку занурилося російське керівництво".

"Ніхто в Італії, абсолютно ніхто, ніколи не буде радіти чи спекулювати на трагедії. Італія завжди демонструватиме солідарність і дружбу тим, хто переживає складні часи", - наголосили у відомстві.

Читайте також: Українець Кузнєцов, якого Німеччина підозрює у підриві "Північних потоків", оголосив голодування у в’язниці Італії

Реакція Москви

За даними ANSA, посол Росії в Італії Олексій Парамонов так і не з’явився на виклик, натомість на зустріч відправили його заступника.

Йому було передано офіційну догану, а "вульгарні висловлювання" Захарової офіційно оскаржені.

Читайте: Україна отримала $177 мільйонів від Світового банку. Куди спрямують кошти?

Раніше ми писали, що Італія готує 12-й пакет військової допомоги Україні.

Стосовно ж можливого надання Києву систем Patriot, Італія заявила, що вже використала всі можливості для такого роду підтримки України, не послаблюючи власну оборону.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі