Українського культуролога Василя Черепаніна призначили куратором Берлінської бієнале

Українського культуролога, куратора та кандидата філософських наук Василя Черепаніна призначили куратором 14-ї Берлінської бієнале, яка відбудеться влітку 2027 року.

Про це повідомляє УП.Культура, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, кандидатуру Черепаніна одноголосно обрав міжнародний комітет, до складу якого увійшли музейники, куратори, художники та науковці з галузі мистецтв, серед них Акіко Мікі, Емма Ендербі, Юлія Гроссе, Марина Напрушкіна, Марта Кузьма, Нікола Трецці та Пабло Хосе Рамірес.

Директор Берлінської бієнале Аксель Відер зазначив, що Черепанін "вносить у 14-ту бієнале особливу перспективу завдяки своєму кураторському підходу, зосередженому на колективних мистецьких практиках, глибоко вкорінених у соціальних контекстах і міському середовищі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німецькі політики від ультраправої "АдН" відсвяткували день народження Путіна в посольстві РФ

"Думати про майбутнє Берлінської бієнале та курувати її в сьогоденні означає повністю присвятити себе майбутньому мистецтва та його посередництву в місті, а також вчитися на прикладі його соціальної контекстуалізації в цьому процесі.

Бувши втіленням історичного періоду після падіння Берлінської стіни, Берлінська бієнале має потенціал для створення такого роду публічності, яка визначається не лише художньо чи академічно, а й випливає з соціально-політичної необхідності.

У моєму випадку такий підхід ґрунтується, зокрема, на досвіді роботи в Україні. Він є особливо необхідним зараз, коли колоніальна війна Росії ставить перед нами найактуальніші питання сучасності в усій Європі," - розповів куратор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данія допоможе відновити музеї та пам’ятки України - виділено €1,3 млн на Фонд культурної спадщини

Берлінська бієнале

Берлінська бієнале - це великий міжнародний форум сучасного мистецтва, що проходить в Берліні кожні два роки. З моменту заснування в 1998 році на форумі представляють експериментальні виставкові та подієві проєкти, які вступають в діалог з міським простором.

Про Василя Черепаніна

Василь Черепанін - керівник Центру візуальної культури (VCRC) у Києві та співорганізатор Київської бієнале.

"У своїй практиці Черепанін поєднує мистецтво, філософію та політичну рефлексію, зосереджуючись на східноєвропейському регіоні в його пострадянському стані", - зазначили у матеріалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після заяв Захарової Італія заявила, що образи РФ лише зміцнять підтримку України