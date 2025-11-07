Россия нанесла удар КАБами по Семеновской громаде на Черниговщине, - РВА

Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по территории Семеновской громады Черниговской области.

Об этом сообщил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов, передает Цензор.НЕТ.

"Есть предварительная информация о прилете шести, вероятно, КАБ по территории одного из населенных пунктов Семеновской громады", - написал Селиверстов.

По его словам, жертв нет, информация о последствиях уточняется.

Обстрелы Черниговщины

Вечером 5 ноября российские ударные беспилотники типа "Герань" атаковали энергетический объект в приграничной громаде Черниговского района.

29 октября российские войска нанесли удар по телебашне в центре Чернигова. Сооружение получило повреждения.

