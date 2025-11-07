Россия нанесла удар КАБами по Семеновской громаде на Черниговщине, - РВА
Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по территории Семеновской громады Черниговской области.
Об этом сообщил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов, передает Цензор.НЕТ.
"Есть предварительная информация о прилете шести, вероятно, КАБ по территории одного из населенных пунктов Семеновской громады", - написал Селиверстов.
По его словам, жертв нет, информация о последствиях уточняется.
Обстрелы Черниговщины
- Вечером 5 ноября российские ударные беспилотники типа "Герань" атаковали энергетический объект в приграничной громаде Черниговского района.
- 29 октября российские войска нанесли удар по телебашне в центре Чернигова. Сооружение получило повреждения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль